'Cần cơ chế phù hợp để tạo cánh chim đầu đàn trong mỗi ngành'

Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH cho rằng Việt Nam cần các cơ chế phù hợp theo từng ngành và từng giai đoạn để hình thành những doanh nghiệp dẫn dắt.

Sáng 27/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị "Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số". Tại hội nghị, những thách thức và cơ hội từ xung đột Trung Đông là một trong những chủ đề được cộng đồng doanh nghiệp đề cập chính.

Phát biểu tại hội nghị, Anh hùng Lao động Thái Hương - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH đánh giá trong bối cảnh thế giới trải qua nhiều biến động chưa từng có như đại dịch, đứt gãy chuỗi cung ứng và xung đột địa chính trị, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ đã giúp nền kinh tế vượt qua khủng hoảng, tạo nền tảng cho doanh nghiệp phát triển.

Bà Thái Hương phát biểu trước Thủ tướng tại Hội nghị sáng 27/3. Ảnh: M.H

Nhờ đó, Tập đoàn TH duy trì tăng trưởng hai con số trong nhiều năm. Năm vừa qua, doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng 17% và đặt mục tiêu 20,9% trong năm 2026.

Bà Thái Hương khẳng định, thế giới đang có nhiều thành tựu về khoa học công nghệ, khoa học quản trị, kinh tế số trên nền tảng phát triển bền vững và đã đạt được nhiều thành công. "Trong bối cảnh đó, tôi đề xuất Việt Nam cần xây dựng những cơ chế, chính sách phù hợp với từng ngành nghề, từng giai đoạn lịch sử để tạo ra những 'cánh chim đầu đàn' trong mỗi ngành", nhà sáng lập tập đoàn khẳng định.

Theo bà Thái Hương, nông nghiệp là lĩnh vực nhiều thách thức do phụ thuộc vào tự nhiên, song nếu ứng dụng khoa học công nghệ, quản trị hiện đại và kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo hướng phát triển bền vững, hoàn toàn có thể đạt hiệu quả cao. Thực tế quá trình tăng trưởng của ngành sữa tươi tại Việt Nam là minh chứng khi tỷ lệ sữa tươi nội địa đã tăng từ khoảng 8% (trong tổng lượng sữa dạng lỏng) năm 2008 lên gần 60% hiện nay.

Từ kinh nghiệm đầu tư, bà cho rằng mỗi ngành cần chính sách phù hợp theo từng giai đoạn phát triển; khi thị trường bão hòa cần điều chỉnh chiến lược kịp thời. Bà dẫn ví dụ tại Nga, ban đầu thị trường thiếu hụt sữa, nhưng chỉ sau khoảng hai năm đầu tư, lĩnh vực nông nghiệp của họ đã mang lại doanh thu và giúp ổn định thị trường.

Thương hiệu sữa tươi sạch TH true Milk đã có mặt tại Liên bang Nga với nhà máy chế biến sữa tại Kaluga, công suất 1.000 tấn/ngày, khánh thành tháng 5/2025. Ảnh: TH

Song song với thị trường trong nước, doanh nghiệp này cũng mở rộng đầu tư ra quốc tế. Tập đoàn TH có dự án quy mô 2,7 tỷ USD tại Liên bang Nga và các dự án chăn nuôi bò thịt quy mô tại Australia. Hiện nay, tập đoàn đang phát triển vùng nguyên liệu nho để sản xuất rượu cho quốc gia và phục vụ xuất khẩu. TH cũng đang khảo sát đầu tư ngành sữa tại Indonesia theo đề nghị từ phía nước bạn.

Một nội dung được nữ doanh nhân đặc biệt nhấn mạnh trong sự kiện là dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho trẻ em. Bà đề xuất sớm xây dựng Luật Dinh dưỡng học đường, trên cơ sở các chương trình thí điểm đã triển khai (đáng chú ý như Mô hình điểm Bữa ăn học đường) và các định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, trong đó có Nghị quyết 71 về phát triển giáo dục và mục tiêu bảo đảm mỗi trẻ em đều được chăm sóc dinh dưỡng đầy đủ.

Theo bà, ngành nông nghiệp, đặc biệt là bò sữa, vẫn còn nhiều dư địa để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Các chiến lược phát triển ngành của Chính phủ đã tạo nền tảng để doanh nghiệp xây dựng kế hoạch dài hạn, đồng thời đưa người nông dân tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Khẳng định định hướng phát triển bền vững, đại diện Tập đoàn TH cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, quản trị hiện đại và kinh tế tuần hoàn, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon và Net Zero, đóng góp vào sự phát triển lâu dài của nền kinh tế.

Thành lập năm 2009, TH true Milk là thương hiệu chủ lực của Tập đoàn TH trong lĩnh vực sữa tươi sạch. Doanh nghiệp hiện sở hữu hệ thống trang trại bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao với tổng đàn gần 75.000 con.

Sau hơn 15 năm phát triển, thương hiệu này chiếm hơn 50% thị phần sữa tươi tại khu vực thành thị Việt Nam, đồng thời mở rộng sản phẩm sang nhiều dòng thực phẩm và đồ uống, xuất khẩu tới 12 quốc gia.

Tập đoàn theo đuổi mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng dụng "nông nghiệp chính xác", sử dụng năng lượng tái tạo và tái chế chất thải nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Đồng thời, doanh nghiệp tích cực tham gia các chương trình dinh dưỡng quốc gia như sữa học đường, góp phần cải thiện thể trạng người dân và thúc đẩy tiêu dùng sữa tươi nội địa.

Yên Chi