Cần cẩu ở Vành đai 3 TP HCM sập đè nam công nhân tử vong

Cần cẩu trên công trường Vành đai 3 đổ sập khiến một công nhân tử vong, một người bị thương, chiều 3/9.

Khoảng 16h30, nhóm công nhân thi công tháo các đốt cần cẩu cao hơn chục mét bằng khung thép tại công trường Vành đai 3 TP HCM đoạn qua phường Long Bình (TP Thủ Đức cũ) thì dây cáp cần cẩu bị đứt, rơi xuống đất.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đình Văn

Một số người ở dưới bị khung thép rơi trúng, trong đó công nhân khoảng 30 tuổi bất tỉnh. Nhiều người cố gắng sơ cứu, hô hấp cho nạn nhân nhưng không thành. Một nạn nhân khác bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường tay cẩu hình trụ, dài khoảng 5 m có nhiều thanh sắt được hàn đan chéo nhau nằm chắn ngang dưới đất. Theo công nhân, cầu cẩu này có dây cáp và ròng rọc để đưa các khối bêtông, vật liệu xây dựng lên cao.

Công an sau đó đã đến phong tỏa hiện trường để điều tra. Danh tính hai nạn nhân chưa được công bố.

Nhiều người dân dừng xem hiện trường tai nạn. Ảnh: Đình Văn

Vành đai 3 đoạn qua TP Thủ Đức cũ dài gần 15 km, được xây dựng cầu cạn đi trên cao, dự kiến thông xe cuối năm 2025. Đây là một phần trong tổng thể dự án dài khoảng 76 km đang được TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh triển khai, theo kế hoạch sẽ hoàn thành năm 2026.

Đình Văn