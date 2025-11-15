Cần cẩu đổ sập vào nhà dân

Hà NộiCần cẩu dài khoảng 30 m bất ngờ đổ nghiêng, đè sập một phần ngôi nhà bên cạnh, hai cháu bé đang ăn cơm may mắn thoát nát, trưa 15/11.

Khoảng 11h20, xe cẩu ống lồng đang cẩu khung sắt (loại chuyên ghép cẩu tháp) lên xe tại bãi tập kết ở thôn Hòa Phú, xã Phú Cát, thì bị lún nghiêng rồi đổ sập vào nhà dân kế bên.

Ngôi nhà cấp 4 rộng khoảng 100 m2 bị đổ sập khu vực nhà bếp, nhà tắm. Trong nhà đang có hai cháu nhỏ 8 và 11 tuổi ăn cơm trưa, may mắn chị bị xây xát nhẹ.

Cần cẩu đổ sập nhà, hai cháu bé thoát nạn Hiện trường cần cẩu đổ sập nhà dân ở xã Phú Cát. Video: Gia Chính

Tại hiện trường, từng mảng tường lớn đổ xuống làm vỡ nhiều vật dụng như máy giặt, bát đĩa. Mái tôn phòng khách cũng bị thủng, tường nhà nứt ngang dọc. Bên ngoài, bồn nước bẹp dúm rơi xuống sân làm sập bàn uống nước.

Bên phía công trường, xe cẩu lật nghiêng, đoạn cẩu dài gần 30 m một nửa nằm trên mái của nhà dân.

Cần cẩu đổ nghiêng vào nhà dân trưa 15/11. Ảnh: Gia Chính

Công an xã Phú Cát đang làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Gia Chính