'Cần cấm lạm dụng yêu cầu Phiếu lý lịch tư pháp số 2'

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị nghiêm cấm cơ quan, tổ chức yêu cầu công dân cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 khi không thực sự cần thiết.

Sáng 5/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Lý lịch tư pháp (LLTP). Tại Điều 41, dự luật nêu, phiếu LLTP gồm phiếu LLTP số 1 và LLTP số 2 được cấp cho cá nhân.

Trong đó, phiếu số 2 được cấp theo yêu cầu của cá nhân chỉ để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình. Việc sử dụng phiếu LLTP phải được sự đồng ý của người được cấp, theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Nêu quan điểm đồng tình với chính sách này, song Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị bổ sung quy định có tính nguyên tắc về các trường hợp được yêu cầu cấp phiếu LLTP. Đồng thời, dự luật cần quy định nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu cá nhân, công dân phải cung cấp LLTP số 2 không thực sự cần thiết.

Ông cho rằng luật này phải chấm dứt được tình trạng lạm dụng yêu cầu công dân cung cấp phiếu LLTP và gắn với bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ảnh: Phạm Thắng

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đồng ý cơ quan tổ chức chỉ có quyền yêu cầu cấp thông tin LLTP và không được yêu cầu cấp phiếu LLTP. Tuy nhiên, bà lưu ý, nếu cơ quan tổ chức không thực hiện quyền yêu cầu thông tin mà chuyển hóa thành yêu cầu cá nhân đương sự phải nộp phiếu LLTP để bổ sung hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, thì tình trạng lạm dụng phiếu này vẫn có thể xảy ra.

Do đó, bà đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định rõ ràng hơn về việc các cơ quan tổ chức "không yêu cầu cá nhân phải nộp phiếu LLTP, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác".

Cần có cơ chế tự động cập nhật xóa án tích

Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nói, phiếu LLTP số 2 có đầy đủ thông tin về cá nhân, bao gồm việc xóa án tích. Việc sử dụng phiếu này để xin việc có thể dẫn đến phân biệt đối xử và ảnh hưởng đến quyền công dân, đặc biệt là những người đã được xóa án tích.

Ông đề nghị có cơ chế tự động cập nhật việc xóa án tích vào phiếu số 2 khi cơ quan có thẩm quyền đã xóa án tích cho công dân.

Về quy trình, thủ tục hành chính, ông nghiêng theo ý kiến của cơ quan thẩm tra là nên để Chính phủ linh hoạt quy định chi tiết theo tinh thần cắt giảm thời gian và thủ tục, không nhất thiết đưa vào luật.

Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Long. Ảnh: Phạm Thắng

Liên quan việc tự cập nhật xóa án tích, Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Long cho biết đây là điều Bộ Công an đang hướng tới. Chính phủ đang xây dựng một nền tảng dùng chung cho cả hệ thống chính trị để kết nối các cơ quan của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc theo nguyên tắc đủ, sạch, sống, liên thông từ trung ương đến địa phương.

"Tuy nhiên, việc xóa án tích theo thời gian thực là một trăn trở lớn. Nguyên nhân chính liên quan đến cơ sở dữ liệu về bản án và quyết định của tòa án, vốn vô cùng quan trọng đối với việc cấp lý lịch tư pháp", ông Long nói, thêm rằng có rất nhiều triệu bản án và quyết định của tòa là dữ liệu lịch sử, rất khó làm sạch vì trước đây không có quy định về kiến trúc khung dữ liệu cho các quyết định, bản án.

Bộ Công an đang phối hợp và giúp ngành tòa án triển khai nền tảng dùng chung và cơ sở dữ liệu về vấn đề này. Khi thực hiện được, tất cả những thông tin liên quan đến bản án, quyết định của tòa án sẽ được cập nhật theo thời gian thực.

Dự án Luật này sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp tháng 10.

Sơn Hà