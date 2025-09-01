Cán bộ xã vượt vùng sạt lở trao quà Quốc khánh cho người dân

Hơn 2.500 người dân xã biên giới Yên Nhân (Thanh Hóa) đang bị cô lập, sơ tán do lũ quét, chính quyền nỗ lực vượt sạt lở để phát quà 2/9 đúng hẹn.

Yên Nhân là xã miền núi biên giới chịu ảnh hưởng nặng nề của hoàn lưu bão Kajiki. Đường sá sạt lở, sóng điện thoại mất liên lạc khiến công tác cứu hộ và trao quà hỗ trợ 100.000 đồng/người dịp Quốc khánh gặp nhiều trở ngại.

Chiều 1/9, ông Quách Thế Thuận, Chủ tịch UBND xã Yên Nhân, cho biết toàn xã có 5.500 nhân khẩu. Hiện 4 trong 6 thôn đã triển khai phát quà tại nhà văn hóa bản. Hai thôn Mỵ và Khong, với 2.500 nhân khẩu, vẫn chưa thực hiện được do mưa lũ nguy hiểm. "Nếu thời tiết chiều nay thuận lợi, xã sẽ tổ chức các tổ công tác đến từng điểm sơ tán để trao quà cho bà con", ông Thuận nói.

Nhiều tuyến đường ở xã Yên Nhân bị sạt lở, chia cắt nên chính quyền đang cử các tổ công tác đi cứu trợ và phát quà cho người dân. Ảnh: Lam Sơn

Hoàn lưu bão Kajiki đã khiến hai người bị thương, 123 hộ (492 nhân khẩu) phải sơ tán khẩn cấp, trong đó còn 62 hộ (259 nhân khẩu) chưa thể trở về. Toàn xã có 180 căn nhà hư hỏng, 24 căn bị phá hủy hoàn toàn. Nhiều tuyến đường trọng yếu sạt lở, các công trình thiết yếu như trường mầm non, nhà văn hóa, hệ thống điện, viễn thông, kè chống sạt lở và cột sóng bị hư hại nặng.

Tại 21 xã biên giới Thanh Hóa, hoạt động phát quà Quốc khánh đang được triển khai khẩn trương với mục tiêu hoàn thành trước ngày 2/9.

Trưa 1/9, anh Vi Văn Hòa, bản Na Mèo, xã Na Mèo, nhận phần quà đại diện cho gia đình 7 nhân khẩu. Anh gấp cẩn thận 700.000 đồng kẹp vào sổ học bạ của con. "Tôi sẽ dành khoản tiền này cho việc học của các cháu, để con cái có cơ hội thoát nghèo", anh Hòa chia sẻ. Còn ông Lò Văn Duẩn, hàng xóm của anh, cho biết sau khi nhận tiền sẽ tổ chức một bữa cơm sum họp để cả gia đình vui Tết Độc lập.

Ông Vi Văn Tình, bản Na Mèo, xã Na Mèo nhận quà 2/9. Ảnh: Lam Sơn

Hải Phòng lập nhiều điểm phát quà

Sáng 1/9, chị Nguyễn Hương Giang ở tổ dân phố Tái định cư Cầu Bính nhận thông báo từ tổ trưởng ra UBND phường Sở Dầu nhận quà. "Chỉ cần mang CCCD hoặc xuất trình VNeID là nhận ngay 100.000 đồng. Gia đình tôi có 6 người, được 600.000 đồng", chị Giang nói.

Tại phường Ngô Quyền, từ ngày 30/8, cán bộ đã lập danh sách, phân công nhân lực phát quà. "Phường bố trí ba điểm phát theo từng tổ dân phố, làm liên tục từ sáng đến tối để người dân nhận nhanh gọn", một cán bộ cho hay.

Các phường, xã trên địa bàn Hải Phòng đều chia điểm phát quà, huy động thêm giáo viên hỗ trợ. Người dân hào hứng đón nhận. "Gia đình tôi sẽ vừa xem duyệt binh vừa liên hoan bằng số tiền được tặng để mừng ngày lễ lớn", anh Trần Hiếu, phường Hải An, chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Trần Văn Quân đã yêu cầu Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 6, Công an thành phố và các xã, phường phối hợp rà soát đối tượng nhận, tổ chức phát quà bằng hình thức phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp), đảm bảo hoàn thành trước Quốc khánh 2/9.

Trên cả nước, tổng kinh phí dành cho người dân dịp Quốc khánh hơn 10.700 tỷ đồng. Đến chiều 31/8, Kho bạc Nhà nước báo cáo đã chi trả hơn 5.687 tỷ đồng, đạt 53,2% kế hoạch. Trong đó, 5.677 tỷ đồng được chi tiền mặt, khoảng 10 tỷ đồng chuyển qua tài khoản an sinh tích hợp trên VNeID.

Hà Nội, Nghệ An và Thanh Hóa là ba địa phương có mức giải ngân cao nhất, lần lượt 576 tỷ đồng (68%), 425 tỷ đồng (111%) và 433 tỷ đồng (101%). Một số tỉnh có tỷ lệ chi trả thấp, dưới 30%, gồm Cao Bằng, An Giang, Vĩnh Long, Quảng Ngãi.

Chiều 31/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện yêu cầu các địa phương hoàn tất trao quà cho người dân trước 2/9, không để xảy ra thiếu sót hoặc trùng lặp.

Lê Hoàng - Lê Tân