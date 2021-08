Cán bộ xã bị cáo buộc lập hồ sơ khống xây nhà văn hóa

Nghệ AnÔng Nguyễn Mão (58 tuổi) cùng 3 cán bộ xã Hợp Thành (huyện Yên Thành) bị cáo buộc lập khống hồ sơ xây dựng, gây thiệt hại cho nhà nước 300 triệu đồng.

Ngày 17/8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố bị can với ông Nguyễn Mão (cựu chủ tịch xã Hợp Thành); Trường Văn Chung (48 tuổi, kế toán trưởng); Nguyễn Công Bằng (35 tuổi, công chức địa chính) và Nguyễn Thị Thương (44 tuổi, công chức tư pháp) cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Nguyễn Mão. Ảnh: Bình Minh

Bị can Mão và Chung bị tạm giam 4 tháng, hai người còn lại cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ, từ năm 2016 đến 2018 ông Nguyễn Mão đương chức chủ tịch UBND xã Hợp Thành đã chỉ đạo 3 thuộc cấp nói trên lập khống hồ sơ chi hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xóm Chùa, xã Hợp Thành. Hành vi này bị cáo buộc gây thiệt hại cho nhà nước 300 triệu đồng. Trên thực tế công trình này đã được xã hỗ trợ xây dựng 350 triệu đồng.

Phương Linh