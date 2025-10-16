Cán bộ toàn hệ thống chính trị được đánh giá hàng quý

Kết luận ngày 8/10 của Bộ Chính trị giao ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương và ban thường vụ bộ ngành, đơn vị trực thuộc Trung ương trực tiếp quản lý cán bộ sẽ tổ chức đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Nội dung đánh giá trước hết là phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình và trách nhiệm nêu gương; xây dựng đoàn kết nội bộ.

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; mức độ hoàn thành của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc trong phạm vi phụ trách cũng là một trong những nội dung đánh giá. Với những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chính trị yêu cầu phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra biện pháp khắc phục.

Dựa trên kết quả đánh giá, các cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ sẽ đề xuất xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chuyển, bố trí công tác khác với người vi phạm, có khuyết điểm hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả đánh giá cán bộ trước ngày 15 tháng cuối mỗi quý.

Đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 khóa 13, ngày 8/10. Ảnh: Hoàng Phong

Chức danh diện cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quản lý sẽ được đánh giá định kỳ hàng quý theo nội dung như trên. Đồng thời, các cơ quan căn cứ xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ để điều chuyển, bố trí công tác khác với người vi phạm, có khuyết điểm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ban Tổ chức Trung ương căn cứ kết quả và đề xuất của các cấp ủy, sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Trước đó đầu tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Nội vụ hướng dẫn đánh giá cán bộ diện Chính phủ quản lý theo từng tháng, quý và năm để tăng tính chủ động, trách nhiệm trong thực thi công vụ. Việc đánh giá nhằm khắc phục tình trạng "một số cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức chưa thực sự chủ động, tích cực, còn né tránh, đùn đẩy nhiệm vụ, sợ trách nhiệm".

Theo quy định của Bộ Chính trị, các chức danh, chức vụ lãnh đạo diện Bộ Chính trị quản lý, bậc 1 gồm Ủy viên Trung ương Đảng; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó trưởng ban Đảng ở Trung ương; Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng (là Ủy viên Trung ương); Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là trưởng tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Tổng biên tập báo Nhân Dân, tạp chí Cộng sản; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Phó bí thư Đảng ủy 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương; Phó bí thư Thành ủy Hà Nội và TP HCM là Ủy viên Trung ương; Chủ tịch HĐND, UBND TP Hà Nội và TP HCM, thuộc diện Bộ Chính trị quản lý, bậc 1.

Chức danh, chức vụ lãnh đạo diện Bộ Chính trị quản lý, bậc 2, gồm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (không là Ủy viên Trung ương); Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam.

Chức danh, chức vụ lãnh đạo diện Ban Bí thư quản lý gồm 3 bậc; khung chức danh, chức vụ lãnh đạo diện cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý gồm 10 bậc.

Vũ Tuân