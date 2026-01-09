Cán bộ tòa án không được 'tổ chức cưới hỏi, ma chay xa hoa để vụ lợi'

TAND Tối cao nghiêm cấm cán bộ lợi dụng các sự kiện gia đình như tân gia, mừng thọ để trục lợi; đồng thời không được hách dịch, vòi vĩnh khi giải quyết yêu cầu của người dân

TAND Tối cao vừa ban hành Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong hệ thống tòa án. Bộ quy tắc gồm 8 điều, quy định chi tiết chuẩn mực đạo đức, tác phong giao tiếp của cán bộ từ lúc thực thi công vụ cho đến đời sống xã hội, nơi cư trú và gia đình.

Không tổ chức tiệc tùng xa hoa để vụ lợi

Điều 6 của Quy tắc yêu cầu cán bộ tòa án phải gương mẫu, sống văn minh, không vi phạm thuần phong mỹ tục. Ngành tòa án nghiêm cấm cán bộ tiếp tay, bao che cho hành vi vi phạm pháp luật hoặc trục lợi cá nhân dưới mọi hình thức.

Tại nơi cư trú và trong gia đình (Điều 7), người công tác tại tòa án không được tổ chức các sự kiện như cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, tân gia... một cách xa hoa, lãng phí hoặc nhằm mục đích vụ lợi.

Còn tại Điều 5, khi giải quyết các yêu cầu của người dân, cán bộ tòa án phải tôn trọng, lắng nghe và giải thích tận tình. Mọi kiến nghị, phản ánh phải được xử lý thấu đáo, đúng pháp luật.

Đặc biệt, cán bộ tòa án không được hách dịch, dọa nạt, gây căng thẳng hoặc vòi vĩnh, cố tình kéo dài thời gian xử lý công việc. Quy tắc nghiêm cấm việc thờ ơ, vô cảm trước những bức xúc của người dân hoặc lợi dụng vị trí công tác để nhũng nhiễu, trục lợi.

Cán bộ không được từ chối các yêu cầu hợp pháp thuộc trách nhiệm của mình nếu không có lý do chính đáng. Bộ quy tắc cũng cấm tuyệt đối việc gợi ý hoặc nhận tiền, quà, các lợi ích vật chất và phi vật chất từ đương sự, luật sư hoặc các tổ chức liên quan đến vụ việc đang giải quyết.

Không để người thân giữ vị trí tài chính, nhân sự

Đối với quan hệ nội bộ, người có chức vụ không được lợi dụng quyền hạn để can thiệp trái phép vào công việc của đồng nghiệp. Người đứng đầu và cấp phó không được bố trí vợ, chồng, bố mẹ, con cái hoặc anh chị em ruột giữ các vị trí quản lý về nhân sự, kế toán, thủ quỹ, thủ kho trong chính đơn vị mình.

Người có chức vụ lãnh đạo quản lý phải bảo vệ danh dự của công chức, viên chức và người lao động khi có phản ánh, tố cáo không đúng sự thật.

Trên môi trường mạng hoặc khi nghe điện thoại, cán bộ tòa án không được phát ngôn, bình luận các nội dung gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín ngành.

Khi làm việc với báo chí hoặc phát biểu tại hội nghị, cán bộ phải thận trọng, đúng thẩm quyền; không tự ý cung cấp, phát tán thông tin nội bộ hoặc các thông tin chưa được phép công bố.

Hải Duyên