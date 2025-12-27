Cán bộ nhận tiền để cấp phù hiệu cho hàng trăm xe không đủ chuẩn

Cần ThơCao Thanh Sang bị cáo buộc khi làm Trưởng Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái đã nhận hối lộ 500.000 đồng mỗi ôtô xin cấp phù hiệu.

Ngày 26/12, Sang (53 tuổi, cựu Trưởng Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng, nay là Sở Xây Dựng TP Cần Thơ) bị TAND TP Cần Thơ tuyên phạt 5 năm tù về tội Nhận hối lộ, theo Điều 354 Bộ luật Hình sự; phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính 236,2 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, Thái Thanh Sơn (48 tuổi, cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Sơn Phụng) lĩnh 1 năm 6 tháng tù về tội Đưa hối lộ, nộp lại 224 triệu đồng thu lợi bất chính.

Hai bị cáo Cao Thanh Sang và Thái Thanh Sơn tại phiên tòa. Ảnh: Hưng Lợi

Theo hồ sơ vụ án, tháng 10/2010, Công ty TNHH Sơn Phụng do ông Sơn làm giám đốc được cấp phép kinh doanh vận tải. Cuối năm 2015, do quy định xe tải trên 10 tấn phải gắn phù hiệu và nhu cầu mở rộng quy mô, công ty này nhiều lần xin cấp đổi giấy phép, bổ sung loại hình vận tải và xin cấp phù hiệu.

Người phụ trách tiếp nhận hồ sơ là ông Sang, Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái. Tuy nhiên, hồ sơ của doanh nghiệp liên tục bị trả về do không đáp ứng điều kiện: bãi đỗ xe không đảm bảo diện tích, lái xe chưa có hợp đồng lao động và bảo hiểm xã hội, thiếu giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ, hồ sơ thuê xe chưa công chứng.

Để giải quyết, Sơn nhờ người quen dẫn đến nhà ông Sang đặt vấn đề. Tại đây, ông Sang ra điều kiện phải "chung chi" 500.000 đồng cho mỗi xe để được cấp giấy phép và phù hiệu. Sơn đồng ý.

Sau thỏa thuận, dù hồ sơ chưa đủ điều kiện, công ty của Sơn vẫn được lập biên bản kiểm tra đạt chuẩn và cấp Giấy phép kinh doanh. Trong quá trình hoạt động, khi số lượng xe tăng lên, Sơn tiếp tục chi tiền theo thỏa thuận để xin cấp phù hiệu hàng tháng.

Cơ quan điều tra xác định, Sơn thu của các chủ xe 1 triệu đồng/lượt cấp phù hiệu nhưng chỉ đưa cho Sang 500.000 đồng. Do quy định pháp luật không thu phí cấp phù hiệu, số tiền chênh lệch Sơn giữ lại (hơn 224 triệu đồng) được xác định là thu lợi bất chính.

Về số tiền đưa hối lộ, Sơn khai từ năm 2016 đến 2023 đã đưa cho Sang tổng cộng hơn 2,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả điều tra chỉ đủ căn cứ chứng minh từ tháng 3/3/2022 đến 1/2/2023, Sơn đã nhờ vợ chuyển khoản 12 lần vào tài khoản của Sang với tổng số tiền hơn 236 triệu đồng. Trong đó, 224 triệu đồng là tiền cấp phù hiệu cho 448 xe và 12 triệu đồng tiền tập huấn nghiệp vụ.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của hai bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước.

Đối với ông Sang, dù có nhiều thành tích và đã nộp lại toàn bộ tiền nhận hối lộ, nhưng quá trình điều tra không hợp tác, đến phiên xử lần hai mới nhận tội. Do đó, tòa cho rằng không có căn cứ miễn trách nhiệm hình sự, nhưng xem xét tình tiết giảm nhẹ để quyết định mức án dưới khung.

Về phía Sơn, HĐXX đánh giá bị cáo cũng có lợi ích trong vụ việc. Việc đưa nhận tiền kéo dài nhiều năm nhưng Sơn không tố giác ngay. Chỉ đến khi hai bên phát sinh mâu thuẫn, ngừng hợp tác, Sơn mới làm đơn tố cáo.

An Bình