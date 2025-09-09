Cán bộ ngân hàng tham ô bị bắt sau 27 năm bỏ trốn

Hải PhòngBà Nguyễn Thị Kim Oanh chiếm đoạt hơn 343 triệu đồng tiền gốc và lãi tại hai khoản vay đứng tên người khác rồi bỏ trốn sang Lào.

Sau 27 năm trốn truy nã về tội Tham ô tài sản XHCN, bà Oanh (57 tuổi, nguyên cán bộ Ngân hàng Công Thương chi nhánh Ngô Quyền, TP Hải Phòng) bị bắt tại Lào và di lý về Việt Nam, Công an Hải Phòng thông tin ngày 9/9.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 25/5/1998, chi nhánh Ngô Quyền gửi công văn báo cáo Công an TP Hải Phòng về việc một số cán bộ tại các Phòng giao dịch Cầu Đất, Lạch Tray, Lê Lợi, Máy Chai đã vi phạm nghiêm trọng các quy định tín dụng, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Nguyễn Thị Kim Oanh (giữa) bị bắt và di lý từ thủ đô Viêng Chăn, Lào về Việt Nam. Ảnh: Công an Hải Phòng

Một tháng sau, vụ án tham ô được khởi tố. Trong số bị can, bà Oanh bị cáo buộc cấu kết với các bị can khác hợp thức hóa hồ sơ, giả chữ ký khách hàng, nâng khống giá trị tài sản thế chấp để chiếm đoạt tổng cộng 292 triệu đồng tiền gốc và 51,2 triệu đồng tiền lãi tại hai khoản vay đứng tên người khác. Hành vi này bị cho rằng đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân hàng, ảnh hưởng uy tín ngành tín dụng.

Nhưng thời điểm này, bà Oanh bỏ trốn sang Viêng Chăn (Lào), dùng giấy tờ giả để sống với chồng và hai con.

Nhà chức trách cho biết từ khi trốn, bà Oanh vẫn luôn nằm trong diện theo dõi đặc biệt của Phòng An ninh điều tra Công an Hải Phòng. Gần đây, điều tra viên xác định nghi phạm trốn truy nã ở Viêng Chăn nên phối hợp với công an nước sở tại bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bà Oanh thừa nhận toàn bộ hành vi. Công an Hải Phòng đang kêu gọi những người liên quan ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Lê Tân