Cán bộ diện Chính phủ quản lý sẽ được đánh giá hàng tháng

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ hướng dẫn đánh giá cán bộ diện Chính phủ quản lý theo từng tháng, quý và năm để tăng tính chủ động, trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng 5/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần sớm hoàn thiện quy trình đánh giá cán bộ theo chu kỳ ngắn hơn, bởi "một số cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức chưa thực sự chủ động, tích cực, còn né tránh, đùn đẩy nhiệm vụ, sợ trách nhiệm".

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ xây dựng kế hoạch đánh giá cán bộ diện Chính phủ quản lý hàng tháng, quý, năm; đồng thời tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Các địa phương được giao rà soát, bố trí cán bộ cấp xã phù hợp chuyên môn, nâng cao chất lượng và năng lực phục vụ người dân.

Theo Thủ tướng, việc vận hành mô hình chính quyền hai cấp ở một số nơi còn bất cập, nhất là bố trí cán bộ, kết nối mạng, dữ liệu số và chuyển đổi số, trong khi đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận. Ảnh: Nhật Bắc

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết sau ba tháng triển khai mô hình chính quyền hai cấp, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đánh giá bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực, đúng hướng chỉ đạo của Chính phủ. Hiệu quả quản trị địa phương được nâng lên; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước thích ứng với mô hình mới; việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp chuyển biến rõ rệt.

Tuy nhiên Bộ trưởng cũng cho rằng kết quả này mới là bước đầu, còn nhiều vấn đề cần khắc phục để đáp ứng yêu cầu Thủ tướng đặt ra, nhất là về năng lực, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của đội ngũ cán bộ cấp xã. "Hiện bình quân mỗi xã có khoảng 41 cán bộ, công chức, song khoảng 5% chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ. Vấn đề lớn hơn là mức độ chủ động, khả năng thích ứng với công việc và tinh thần trách nhiệm", bà Trà nói.

Theo Bộ Nội vụ, việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền vẫn còn vướng mắc; nhiều thủ tục hành chính, văn bản pháp luật chưa được điều chỉnh kịp thời, gây khó khăn cho cơ sở. Hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính ở một số địa bàn chưa đồng bộ, chưa liên thông, còn "điểm nghẽn" tại khu vực đông dân cư.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu sáng 5/10. Ảnh: Nhật Bắc

Bên cạnh đó, việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc khi tinh gọn bộ máy còn chậm; mới có 8 tỉnh, thành hoàn thành chi trả, 26 địa phương đang thực hiện. Bộ trưởng cho biết đây là nhiệm vụ cần đẩy nhanh để bảo đảm quyền lợi chính đáng của cán bộ.

Thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tăng cường cán bộ, công chức cấp tỉnh hỗ trợ cơ sở; đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và sớm hình thành đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ công thiết yếu ở cấp xã, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị trong mô hình chính quyền hai cấp.

Cán bộ diện Chính phủ quản lý là những người giữ chức vụ do Chính phủ hoặc Thủ tướng trực tiếp bổ nhiệm, phê chuẩn, miễn nhiệm. Nhóm này gồm bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các thứ trưởng, phó thủ trưởng tương đương; chủ tịch, phó chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố; người đứng đầu, cấp phó các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chính phủ như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, cùng các đại sứ, tổng lãnh sự và trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

