Cán bộ địa chính lừa lấy sổ đỏ của nhiều người

Đồng NaiTrần Nguyễn Minh Nguyệt bị cáo buộc khi là cán bộ địa chính đã "lợi dụng người dân thiếu hiểu biết" để lấy nhiều sổ đỏ, bán nhà đất chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng.

Ngày 11/3, Nguyệt, 41 tuổi, bị Công an Đồng Nai bắt về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc của Trần Nguyễn Minh Nguyệt. Ảnh: Thái Hà

Theo điều tra, Nguyệt nguyên là cán bộ địa chính - xây dựng UBND phường Tam Hòa cũ (nay là phường Tam Hiệp). Từ năm 2020 đến năm 2025, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, bà này đã lợi dụng người dân thiếu hiểu biết để làm giả hợp đồng ủy quyền về đất đai và đưa thông tin gian dối cho người dân ký vào.

Tiếp đó, cán bộ địa chính mang sổ đỏ của những người này đi thế chấp, chuyển nhượng cho nhiều người khác để chiếm đoạt hơn 28,8 tỷ đồng.

Trần Nguyễn Minh Nguyệt tại Cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: Thái Hà

Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là bị hại của Nguyệt cần liên hệ với cơ quan điều tra để được hướng dẫn, bảo vệ quyền lợi.

Phước Tuấn