Cán bộ, đảng viên được kêu gọi gương mẫu sinh con

Cán bộ, đảng viên được kêu gọi đề cao tính tiên phong, gương mẫu sinh con, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc để đạt và duy trì mức sinh thay thế.

Ngày 13/2, Thủ tướng phê duyệt Chương trình bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030, trong đó đặt mục tiêu tăng trung bình 2% tổng tỷ suất sinh mỗi năm từ 2030.

Cùng với khuyến khích cán bộ, đảng viên gương mẫu trong việc sinh con, nuôi con, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan sửa đổi quy định không phù hợp với mục tiêu đạt và duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đặc biệt là quy định xử lý hành chính.

Căn cứ điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách, các địa phương hỗ trợ vợ chồng, cá nhân sinh con, nuôi con nhằm đạt và duy trì mức sinh thay thế bền vững.

Chính sách hỗ trợ, khuyến khích vợ chồng sinh con, sinh đủ hai con, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi sẽ được bổ sung. Những tác động khiến người dân sinh ít con như về lao động, việc làm, nhà ở, phúc lợi xã hội, giáo dục, y tế... sẽ được đánh giá cụ thể. Đi đôi với xây dựng các loại hình dự phòng vô sinh tại cộng đồng, Chương trình đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, phát triển mạng lưới hỗ trợ sinh sản.

Một em bé chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: Thi Quân

Những giải pháp trên được đề ra trong bối cảnh mức sinh của Việt Nam liên tục xuống thấp những năm gần đây. Năm 2024, mức sinh chỉ đạt 1,91; năm 2025 tăng lên 19,3, đều nằm dưới mức sinh thay thế lý tưởng là 2,1 con.

Để thúc đẩy tăng mức sinh, theo chủ trương của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từ tháng 3/2025, đảng viên sinh con thứ ba không còn bị kỷ luật.

Từ tháng 10/2025, Chính phủ quy định phụ nữ độc thân được quyền thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như IVF để có con khi có nguyện vọng mà không cần phải là những vợ chồng vô sinh hoặc có chỉ định y tế từ bác sĩ như trước đây.

Thảo luận tại Quốc hội tháng 11/2025, GS Nguyễn Thiện Nhân cho rằng với những biện pháp hỗ trợ hiện hành, một phụ nữ sinh con có thể nhận tối đa 13 triệu đồng cho một lần sinh, là mức quá thấp. Trong khi chi phí nuôi một trẻ từ lúc sinh ra đến khi 18 tuổi cần ít nhất 900 triệu đồng. Như vậy, khoản hỗ trợ "là quá nhỏ để khuyến khích sinh".

Vì vậy, GS Nhân đề nghị Nhà nước công bố mức lương đủ sống - nghĩa là thu nhập của một người đi làm phải nuôi được một con, và hai người đi làm phải nuôi được hai con. Đây cần được xem là quy định bắt buộc các doanh nghiệp phải đảm bảo cho người lao động. Lộ trình thực hiện có thể từ 5 đến 10 năm.

Vũ Tuân