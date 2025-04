Cán bộ Đại học Duy Tân đạt giải tại cuộc thi hát quốc tế

Khải Yến (Nguyễn Thị Thảo Ni, cán bộ Đại học Duy Tân) giành giải 5 hạng mục Special Theme (Pop Song) - Youth (Senior) Class B tại cuộc thi Tiếng hát mở rộng quốc tế 2025.

Hiện, Khải Yến là cán bộ tại Xưởng phim Én Bạc (Silver Swallows Studio - SSS) của Đại học Duy Tân. Cô đã tham gia cuộc thi từ vòng sơ khảo tại Hong Kong, Trung Quốc cuối năm 2024 và thành công tiến vào vòng Chung kết vào ngày 18/1 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Cuộc thi Tiếng hát mở rộng quốc tế lần thứ 12 (The 12th International Vocal Open Competition) tổ chức bởi Hiệp hội Nhạc sĩ quốc tế Hong Kong, có quy mô toàn cầu, thu hút tài năng trẻ từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cuộc thi nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, âm nhạc quốc tế, vinh danh những cá nhân xuất sắc ở nhiều thể loại như cổ điển, bán cổ điển, nhạc kịch, pop-ballad. Thí sinh thể hiện tài năng, đồng thời, tham gia các lớp học chuyên đề (masterclass) với chuyên gia hàng đầu nhằm nâng cao kỹ năng biểu diễn.

Tại vòng Sơ khảo tháng 11/2024 ở Hong Kong, Khải Yến đạt giải Nhì. Tiếp đó, cô giành giải 5 ở vòng Chung kết hạng mục Special Theme (Pop Song) - Youth (Senior) Class B dành cho các tài năng trẻ.

Khải Yến nhận giải cuộc thi The 12th International Vocal Open Competition. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hành trình theo đuổi đam mê âm nhạc

Sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng, Khải Yến sớm bộc lộ đam mê âm nhạc. Dù không xuất thân từ gia đình nghệ thuật, sự ủng hộ của gia đình đã tiếp thêm động lực để cô theo đuổi ước mơ. Từ cấp 2, nữ chuyên viên sáng tạo của SSS tham gia biểu diễn và giành nhiều giải thưởng như Huy chương Bạc tại cuộc thi Tài năng Nghệ thuật Xuân Kỷ Hợi 2019, biểu diễn tại Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023.

Tại The 12th International Vocal Open Competition 2025, Khải Yến gây ấn tượng mạnh với phần trình diễn ca khúc Never Enough của hai nhạc sĩ Benj Pasek và Justin Paul. Trước khi bước lên sân khấu, cô dành nhiều tháng luyện tập, trau chuốt từng nốt nhạc, mang đến màn biểu diễn tinh tế, giàu cảm xúc, chạm đến trái tim người nghe.

Khải Yến trình diễn ca khúc Never Enough. Ảnh: Đại học Duy Tân

Tài năng trẻ chia sẻ, tham gia cuộc thi Tiếng hát mở rộng quốc tế lần thứ 12 năm 2025 là hành trình đầy thử thách nhưng rất ý nghĩa đối với cô. Càng đi sâu, cô càng nhận ra đây là cơ hội tuyệt vời để học hỏi, trưởng thành và kết nối với những tài năng âm nhạc toàn cầu.

"Giải thưởng lần này là thành quả ngọt ngào cho những nỗ lực bền bỉ suốt nhiều tháng, không chỉ giúp em trưởng thành hơn mà còn khiến em thêm yêu và trân trọng từng bước đi trong hành trình âm nhạc", Khải Yến nói thêm.

Ước mơ trở thành giảng viên âm nhạc

Thành công của Khải Yến gắn liền với môi trường nghệ thuật tại Đại học Duy Tân, nơi cô đang làm việc tại Xưởng phim Én Bạc. Đây là môi trường truyền cảm hứng mạnh mẽ với sự đầu tư bài bản vào truyền thông, nghệ thuật biểu diễn và sáng tạo nội dung. Tại đây, cô không chỉ tổ chức sự kiện nghệ thuật, sản xuất video âm nhạc, mà còn giúp sinh viên tiếp cận chuyên sâu hơn với nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp.

Khải Yến trải nghiệm nhiều sân khấu trong và ngoài nước. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trải nghiệm qua nhiều sân khấu lớn nhỏ, Khải Yến ấp ủ ước mơ trở thành giảng viên âm nhạc, đồng hành cùng thế hệ trẻ yêu nghệ thuật. Cô cho biết bản thân cảm thấy may mắn khi được làm việc trong môi trường năng động tại Đại học Duy Tân, nơi luôn khuyến khích học hỏi, thử thách bản thân và vượt qua giới hạn. Cô đang nỗ lực phát triển bản thân, khẳng định dấu ấn cá nhân, sáng tạo hơn và chuyên nghiệp hơn mỗi ngày để có cơ hội tham gia hoạt động giáo dục, trực tiếp giảng dạy để đồng hành cùng các bạn trẻ yêu nghệ thuật.

"Em tin rằng với niềm đam mê, sự kiên trì và tinh thần học hỏi, mỗi cá nhân đều có thể chinh phục những đỉnh cao mới, không chỉ trong âm nhạc mà còn trong mọi lĩnh vực", cô khẳng định.

Hiện, Đại học Duy Tân xây dựng đề án mở ngành học mới về Thanh Nhạc trong năm tới, hướng tới mục tiêu phát triển môi trường đào tạo Âm nhạc và Nghệ thuật tại Đà Nẵng.

Nhật Lệ