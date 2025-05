Cán bộ công an xé vé máy bay của khách nước ngoài bị đình chỉ công tác

Kiên GiangCán bộ kiểm soát xuất nhập cảnh tại sân bay Phú Quốc xé vé máy bay của du khách Đài Loan, bị Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đình chỉ công tác.

Tối 19/5, Bộ Công an cho biết việc đình chỉ nhằm xem xét trách nhiệm và xử lý theo quy định, do người này "có thái độ không đúng mực đối với du khách".

Vé máy bay của du khách bị xé. Ảnh: Nữ du khách đăng lên mạng xã hội Threads

Theo lời kể của nữ du khách, hôm 13/5 gia đình cô gồm 4 người sau chuyến du lịch tại Phú Quốc ra sân bay làm thủ tục trở về nước. Tại đây cán bộ xuất nhập cảnh yêu cầu làm thủ tục riêng cho từng người.

Do hai con không khỏe nên cô mong muốn đi hai người một lượt. Cô và chồng sẽ bế các bé. Cán bộ xuất nhập cảnh sau đó không đồng ý, yêu cầu gia đình du khách đứng sang một bên.

Một lúc sau cô đến hỏi khi nào gia đình có thể thông quan, cán bộ nói trên giật vé máy bay, xé trước mặt nhiều người và to tiếng với vợ chồng cô. Dù sau đó vé được in mới, song hành động của cán bộ công an bị du khách phản ứng, đăng lên mạng xã hội.

Ngọc Tài