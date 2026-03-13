Căn bếp màu xanh bơ mang phong cách đồng quê

Căn nhà của chị Thu Trang (sinh năm 1985) nằm tại một khu đô thị ở Hưng Yên, có diện tích 78 m2. Trong tổng thể không gian, khu bếp rộng khoảng 16 m2 được gia chủ đầu tư thiết kế theo phong cách farmhouse, gợi cảm hứng từ những căn nhà đồng quê nước Mỹ.
Gia chủ cho biết từ nhỏ đã yêu thích những ngôi nhà mang phong cách đồng quê với cửa sổ nhìn ra khu vườn xanh. Điều kiện thực tế không cho phép xây dựng một ngôi nhà lớn giữa thiên nhiên, vì vậy chị lựa chọn tái hiện tinh thần đó trong căn bếp gia đình.
Không gian bếp sử dụng gam xanh bơ chủ đạo, kết hợp bề mặt gỗ tự nhiên và các chi tiết kim loại màu đồng. Tông màu này giúp căn bếp giữ cảm giác nhẹ nhàng, đồng thời tạo nền trung tính cho các vật dụng trang trí mang phong cách vintage.
Khu vực trung tâm căn bếp bố trí bàn đảo bằng gỗ, mặt đá sáng màu. Hệ tủ bếp sơn xanh kết hợp tay nắm kim loại, tạo sự đồng nhất với tổng thể nội thất. Các tủ lưu trữ được thiết kế sát tường nhằm tối ưu diện tích và tăng khả năng chứa đồ.
Một cửa sổ lớn đặt phía trên bồn rửa giúp đưa ánh sáng tự nhiên vào khu bếp. Từ vị trí này có thể quan sát mảng xanh bên ngoài, đồng thời hỗ trợ thông gió khi nấu nướng. Gia chủ tận dụng bệ cửa sổ để đặt cây xanh và các vật dụng trang trí nhỏ.
Bồn rửa sử dụng chất liệu sứ trắng, kết hợp vòi nước màu đồng cổ điển. Sau một năm sử dụng, bề mặt vẫn giữ độ sáng và dễ vệ sinh. Tường bếp ốp gạch men ngọc trai giúp hạn chế bám bẩn và giữ màu ổn định theo thời gian.
Hệ ngăn kéo trong bếp làm từ gỗ tần bì tự nhiên, hoàn thiện bằng lớp dầu màu nâu hạt dẻ. Theo gia chủ, bề mặt gỗ sau thời gian sử dụng có xu hướng lên màu đậm hơn, tạo cảm giác "màu thời gian". Các ngăn kéo sử dụng ray âm, giúp thao tác đóng mở nhẹ và tăng độ bền cho nội thất.
Bếp được phân chia công năng rõ ràng: khu nấu, sơ chế, rửa và lưu trữ. Các vật dụng thường dùng được đặt ở vị trí thuận tay, giúp việc nấu ăn diễn ra liên tục và hạn chế di chuyển nhiều.
Ngoài các thiết bị hiện đại như lò nướng, máy pha cà phê hay tủ lạnh âm tủ, gia chủ vẫn ưu tiên giữ lại các vật dụng trang trí mang phong cách cổ điển. Nhiều món đồ được sưu tầm qua thời gian và trưng bày trên các kệ mở bằng gỗ.
Gia chủ cho biết điểm hài lòng nhất sau một năm sử dụng là sự cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng. Thiết kế giữ được cảm giác mộc mạc của phong cách vintage, đồng thời vẫn đảm bảo tiện nghi khi nấu nướng hàng ngày.
Theo chị Trang, căn bếp không đặt mục tiêu tối giản số lượng đồ dùng. Thay vào đó, các vật dụng được bố trí đúng vị trí sử dụng và luôn được trả về trạng thái gọn gàng sau mỗi lần nấu ăn.
Không gian bếp luôn duy trì sự gọn gàng, đồng thời được bổ sung cây xanh và các chi tiết trang trí nhỏ. Với gia chủ, thói quen dọn dẹp định kỳ giúp giữ không gian sạch sẽ và tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng.
Sau một năm, căn bếp vẫn giữ màu sơn ổn định, bề mặt gỗ lên màu tự nhiên và ánh sáng buổi sáng qua cửa sổ trở thành điểm nhấn quen thuộc trong sinh hoạt hàng ngày.
Bích Phương
Ảnh: Nhân vật cung cấp