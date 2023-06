Căn bệnh khiến người phụ nữ giảm 15 kg trong hai tháng

Hiện tại, bệnh nhân nặng 40 kg, người hốc hác, gầy gò. Ban đầu, chị chỉ nuốt nghẹn cơm, sau đó nghẹn cháo, uống nước cũng nôn. Sợ ung thư, bệnh nhân đi khám và điều trị bằng nhiều loại thuốc nhưng không đỡ. Gần đây, chị không ăn uống được, cứ ăn vào lại nôn, lúc nào cũng cảm thấy ứ nghẹn, đau tức ở cổ họng, cơ thể suy kiệt nặng.

Ngày 22/6, bác sĩ Phạm Việt Hùng, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết kết quả siêu âm phát hiện đoạn cuối thực quản bị co thắt và hẹp lại, phần trên bị giãn to ra, ứ đọng dịch và thuốc, lỗ tâm vị co bóp chặt. Hình ảnh X-quang cho thấy ứ đọng thuốc cản quang thực quản, co thắt tại vị trí tâm vị.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị co thắt tâm vị mức độ nặng khiến sức khỏe suy kiệt. Đây là bệnh hiếm gặp và dễ chẩn đoán nhầm với bệnh tiêu hóa khác.

Sau hội chẩn, bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi mở cơ thắt thực quản dạ dày kết hợp tạo van chống trào ngược. "Đây là kỹ thuật khó, buộc phải mở rộng hết đến lớp niêm mạc song không làm thủng thực quản đồng thời tạo van chống trào ngược bằng chính một phần trên của dạ dày", bác sĩ nói.

Sau mổ ngày thứ nhất, bệnh nhân đã hết nuốt nghẹn, ăn uống được, không nôn và cơ thể hồi phục nhanh.

Hình ảnh X-quang ứ đọng thuốc cản quang thực quản, co thắt tại vị trí tâm vị. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Co thắt tâm vị là một rối loạn thần kinh vận động của thực quản, nguyên nhân do cơ thắt dưới của thực quản không còn khả năng tự mở ra khi có phản xạ nuốt. Lúc này, thức ăn và nước bọt được bài tiết trong khi ăn sẽ bị nghẽn ở thực quản rất khó hoặc không xuống được dạ dày.

Bệnh lý này ảnh hướng rất lớn đến cuộc sống người bệnh, gây suy kiệt cơ thể với triệu chứng đặc trưng là khó nuốt tiến triển tăng dần. Ban đầu, bệnh nhân nuốt khó thức ăn đặc, sau đó là chất lỏng, thậm chí uống nước cũng nghẹn. Bệnh có thể gây tử vong do thức ăn ứ đọng trong thực quản trào vào đường thở gây sặc.

Điều trị bệnh co thắt tâm vị bằng thuốc thường ít tác dụng. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, người bệnh có nguy cơ viêm loét thực quản, viêm phổi, suy kiệt sức khỏe và tiến triển thành ung thư thực quản.

Bác sĩ khuyến cáo người dân có bất kỳ triệu chứng nôn ói, trào ngược, sụt cân, khó nuốt, nuốt nghẹn, nên đến các cơ sở y tế uy tín thăm khám để được phát hiện và điều trị kịp thời.

Minh An