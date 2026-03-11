Căn bệnh gây mù lòa vĩnh viễn không có triệu chứng sớm

Là nguyên nhân gây mù lòa thứ hai trên thế giới, bệnh glaucoma (cườm nước) tiến triển thầm lặng và phá hủy thị lực vĩnh viễn mà không hề có triệu chứng báo trước.

BS.CK2 Trang Thanh Nghiệp, Trưởng khoa Glaucoma, Bệnh viện Mắt TP HCM, cho biết đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực không hồi phục toàn cầu, chỉ đứng sau đục thủy tinh thể. Bệnh ảnh hưởng đến hàng chục triệu người. Đáng lo ngại, khoảng 50% bệnh nhân tại các nước phát triển và tới 90% ở các nước đang phát triển không biết mình mắc bệnh do triệu chứng ban đầu rất kín đáo.

Ở giai đoạn sớm, người bệnh gần như không có biểu hiện bất thường, thị lực trung tâm vẫn rõ nên dễ chủ quan. Theo thời gian, glaucoma âm thầm gây tổn thương thần kinh thị giác, làm thu hẹp thị trường ngoại vi. Nhiều người chỉ phát hiện khi tầm nhìn đã bị giới hạn "như nhìn qua ống". Khi bệnh tiến triển nặng, thị lực giảm không thể phục hồi và có thể dẫn đến mù lòa vĩnh viễn.

Bác sĩ Khoa Glaucoma hội chẩn ca bệnh trước mổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Do diễn tiến âm thầm, cách hiệu quả nhất để phát hiện sớm glaucoma là khám mắt định kỳ và đo nhãn áp. Việc kiểm tra thường bao gồm đo nhãn áp, soi đáy mắt đánh giá thần kinh thị giác và đo thị trường để phát hiện tổn thương sớm.

Bác sĩ khuyến cáo người trên 40 tuổi nên khám mắt định kỳ mỗi năm một lần, ngay cả khi thị lực vẫn bình thường. Những người có nguy cơ cao như có người thân mắc glaucoma, cận thị hoặc viễn thị nặng, đái tháo đường, hoặc sử dụng thuốc corticoid kéo dài cần tầm soát sớm và theo dõi thường xuyên hơn. Người dân cũng nên đi khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như đau nhức mắt, nhìn mờ đột ngột, thấy quầng xanh đỏ quanh đèn, buồn nôn kèm đau mắt, vì đây có thể là biểu hiện của cơn glaucoma cấp cần xử trí khẩn cấp.

Đầu năm 2026, Bệnh viện Mắt TP HCM tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật ít xâm lấn iTrack Advance từ PGS.BS Van Nguyen, Giám đốc đơn vị tư vấn nhãn khoa nội trú, Đại học Nam California (Mỹ), nhằm nâng cao hiệu quả điều trị glaucoma. Trước đây, với glaucoma nhẹ đến trung bình, nếu điều trị nội khoa hoặc laser không đạt mục tiêu, phẫu thuật truyền thống thường bị trì hoãn do nguy cơ biến chứng.

Kỹ thuật iTrack Advance sử dụng vi ống siêu nhỏ kết hợp bơm chất nhầy để mở rộng ống Schlemm, giúp khôi phục hệ thống thoát dịch tự nhiên của mắt thay vì tạo đường dẫn lưu nhân tạo. Phương pháp ít xâm lấn, hạn chế hình thành sẹo, giảm biến chứng, đồng thời giúp nhãn áp giảm trung bình 30-40% và giảm nhu cầu dùng thuốc nhỏ mắt lâu dài.

Bác sĩ Khoa Glaucoma thực hiện kỹ thuật iTrack Advance. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hưởng ứng Tuần lễ Glaucoma thế giới (8-14/3) và Ngày hội Sức khỏe toàn dân, Bệnh viện Mắt TP HCM tổ chức chương trình khám tầm soát và tư vấn miễn phí glaucoma nhằm giúp người dân phát hiện sớm căn bệnh này. Khoảng 200 người sẽ được khám tầm soát vào sáng 13/3, ưu tiên người trên 40 tuổi, người có tiền sử gia đình mắc glaucoma hoặc có các yếu tố nguy cơ như cận thị, viễn thị nặng, sử dụng thuốc corticoid kéo dài.

Người dân có thể đăng ký từ ngày 9/3 qua số điện thoại 058 809 5074 (gặp điều dưỡng Thủy Tiên trong giờ hành chính) để nhận số thứ tự. Chương trình tiếp nhận đến khi đủ số lượng.

Lê Phương