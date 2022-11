Căn bệnh du khách có nguy cơ mắc phải tại Qatar

Các nhà nghiên cứu phát hiện cổ động viên đến Qatar xem World Cup 2022 có nguy cơ mắc Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS).

Nghiên cứu đăng trên tạp chí New Microbes and New Infections ngày 29/11. Theo đó, các chuyên gia tại Trung tâm Y tế Johns Hopkins, Đại học Aix Marseille và Đại học Zürich thuộc nhóm nghiên cứu, cho biết MERS là một trong 8 "nguy cơ lây nhiễm" tiềm ẩn tại World Cup 2022, bên cạnh Covid-19, đậu mùa khỉ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cảnh báo khả năng bùng phát dịch này khi lượng người quá đông đổ về Qatar. Việc tiếp xúc người bệnh, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm.

Virus đã xuất hiện ở một số quốc gia Trung Đông, châu Phi và Nam Á. Kể từ năm 2012 đến nay, 27 nước báo cáo ca nhiễm, 858 trường hợp tử vong.

Theo dữ liệu dịch tễ học, Qatar hiện ghi nhận 28 trường hợp nhiễm MERS. Tỷ lệ mắc bệnh là 1,7 trên 1 triệu dân. MERS được truyền sang người từ lạc đà một bướu nhiễm bệnh. Hầu hết ca nhiễm hiện nay đều từng tiếp xúc với lạc đà.

Các cổ động viên bóng đá có nguy cơ nhiễm bệnh khi tiếp xúc với lạc đà trong các chuyến tham quan sa mạc. Trước đó, FIFA đã cảnh báo người dân không được chạm vào lạc đà, tránh sử dụng các dịch vụ du lịch như cưỡi lạc đà. Cơ quan y tế cũng cảnh báo du khách không uống sữa lạc đà sống, tiếp xúc với nước tiểu lạc đà hoặc ăn thịt con vật chưa qua chế biến.

Người hâm mộ đội tuyển Nhật Bản tại World Cup 2022. Ảnh: FIFA

Sau khi bị MERS, các triệu chứng của người bệnh trải dài từ nhẹ, nghiêm trọng đến tử vong. Biểu hiện điển hình là sốt, ho và khó thở. Đôi khi bệnh nhân có triệu chứng tiêu hóa như tiêu chảy.

Người mắc bệnh nặng có thể bị suy hô hấp, phải thở máy và điều trị tại khoa hồi sức tích cực. Nhóm nguy cơ cao chuyển nặng là người lớn tuổi, người bị suy giảm miễn dịch, người có bệnh mạn tính như thận, ung thư, phổi hoặc tiểu đường.

Cách phòng tránh MERS ở các sự kiện đông người tương đối giống với Covid-19. Tiến sĩ Manav Manchanda, Giám đốc kiêm trưởng khoa Y học Hô hấp tại Viện Khoa học Y tế Châu Á, khuyến cáo người dân chủ động xét nghiệm nếu bị sốt, ho, khó thở sau khi du lịch đến Trung Đông.

Ông đề xuất xét nghiệm cho các cổ động viên trước khi họ quay về quê hương. "Nên kiểm tra bất kỳ ai có triệu chứng để ngăn chặn virus lây lan ra thế giới. May mắn, khả năng lây nhiễm của MERS khá thấp nên không thể lan nhanh", ông nói.

Hiện chưa có hướng dẫn điều trị cụ thể cho người nhiễm MERS. Bệnh nhân được chỉ định điều trị theo triệu chứng. Thế giới cũng chưa có loại vaccine đặc hiệu ngăn ngừa virus.

Thục Linh (Theo Times Of India)