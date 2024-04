Căn bệnh cướp đi mạng sống của hơn 3.000 người mỗi ngày

WHO cho biết viêm gan siêu vi là bệnh truyền nhiễm gây tử vong lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau lao phổi, với 1,3 triệu người chết mỗi năm.

Thông tin trên được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh về viêm gan thế giới hôm 9/4. Cơ quan y tế Liên Hợp Quốc nhấn mạnh mặc dù có các công cụ chẩn đoán và điều trị tốt hơn, tỷ lệ điều trị và xét nghiệm vẫn chững lại. Tuy nhiên, nếu các nước hành động nhanh chóng, mục tiêu loại trừ bệnh gan vào năm 2030 vẫn khả thi.

Dữ liệu mới từ 187 quốc gia ước tính số ca tử vong do viêm gan siêu vi tăng từ 1,1 triệu người vào năm 2019 lên 1,3 triệu người vào năm 2022. Trong đó, 83% là do viêm gan B và 17% là do viêm gan C. Mỗi ngày có 3.500 người chết trên toàn cầu do nhiễm viêm gan B và C.

Theo ước tính của WHO, trong năm 2022, có 250 triệu người mắc viêm gan B và 50 triệu người bệnh viêm gan C. Một nửa gánh nặng viêm gan B và C mạn tính là ở người từ 30 đến 54 tuổi, 12% ở trẻ em dưới 18 tuổi. Nam giới chiếm 58% trong tất cả trường hợp.

"Báo cáo mới nêu ra một viễn cảnh đáng lo ngại: Việc ngăn ngừa viêm gan có tiến triển, số ca tử vong vẫn gia tăng do có quá ít người được chẩn đoán và điều trị", ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO, nhận định.

Minh họa tình trạng viêm gan. Ảnh: Medcare

Trên tất cả khu vực, chỉ 13% số người nhiễm viêm gan B mạn tính được chẩn đoán và khoảng 3% (7 triệu người) đã được điều trị bằng thuốc kháng virus vào cuối năm 2022. Đối với bệnh viêm gan C, 36% đã được chẩn đoán và 20% (12,5 triệu người) đã được điều trị khỏi bệnh. Những kết quả này thấp hơn nhiều so với mục tiêu toàn cầu là điều trị 80% số người mắc bệnh viêm gan B và viêm gan C mạn tính vào năm 2030.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, virus là nguyên nhân phổ biến nhất gây bệnh viêm gan A, B và C. Bệnh viêm gan cũng có thể xảy ra do thuốc, chất độc hoặc sử dụng rượu nặng.

Các triệu chứng của bệnh cấp tính thường xuất hiện từ 2 tuần đến 6 tháng sau khi phơi nhiễm. Bệnh viêm gan mạn tính có thể mất nhiều thập kỷ mới xuất hiện triệu chứng.

Một số triệu chứng phổ biến của bệnh như vàng da, mệt mỏi, đau khớp, sốt, chán ăn, buồn nôn, đau bụng, phân màu sáng, nước tiểu đậm. Người bị viêm gan cũng có thể không xuất hiện triệu chứng.

Thục Linh (Theo WHO)