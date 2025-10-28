Tôi bận tới mức lên bàn đẻ vẫn nghe điện thoại của khách

Nhiều khi tôi thấy mình giống như một cỗ máy, không có thời gian nghỉ ngơi hay bảo trì.

Tôi làm kinh doanh ở Hà Nội, hơn 40 tuổi, có chồng và hai con: một học tiểu học, một học mẫu giáo. Tôi có hai căn nhà phố, một căn chung cư và mảnh đất ở tỉnh. Nhìn bề ngoài, cuộc sống của tôi khá đủ đầy, nhưng trong lòng tôi lại nhiều băn khoăn về giá trị cuộc sống mà mình đang trải qua. Tôi thường xuyên nghĩ tới việc nghỉ hưu sớm. Từ khi sinh bé thứ hai, sức khỏe của tôi giảm sút nghiêm trọng, chỉ cần đứng dậy hay khi thời tiết thay đổi là lưng đau như muốn gãy.

Mỗi ngày của tôi bắt đầu từ 6h30 sáng, giục bé lớn dậy đi học, con có xe đưa đón và ăn tại trường. Sau đó, tôi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ cho bé nhỏ và đưa con đi mẫu giáo, thường chồng sẽ lái xe chở hai mẹ con. Rồi hai vợ chồng tranh thủ ăn sáng trước khi tôi bước vào guồng quay công việc quen thuộc: điện thoại, tin nhắn, email... Một ngày, tôi nghe không dưới 50 cuộc gọi, nhận hàng trăm tin nhắn, đa số liên quan đến công việc. Tôi nhập khẩu và phân phối hàng nên phải xử lý thêm các vấn đề về hải quan, hợp đồng tiếng Anh, tiếng Trung, thuế, ngân hàng và ngoại tệ.

Nhiều khi tôi thấy mình giống như một cỗ máy, không có thời gian nghỉ ngơi hay bảo trì. Tôi nhìn những người bạn làm giám đốc khác, cũng kinh doanh nhưng họ vẫn có thời gian du lịch, tập thể thao, chăm sóc bản thân, sao mà đáng ngưỡng mộ quá. Còn tôi, làm như thiêu thân. Thậm chí lúc lên bàn sinh dặn đẻ, tôi vẫn nghe điện thoại của khách. Bất kể trưa hay tối, tôi không dám để điện thoại im lặng hay tắt máy.

Đổi lại, khách hàng yêu quý, tin tưởng và giới thiệu thêm nhiều mối mới. Công ty ngày càng phát triển, doanh số tăng đều. Nhưng đến bây giờ, tôi thấy rất mệt mỏi. Nhân viên có việc của nhân viên, họ không thể thay tôi đảm đương mọi thứ. Chồng tôi không biết tiếng Việt nên không giúp đỡ được nhiều. Anh ấy cũng hơi lười và trí nhớ kém, ngồi tính toán một lúc là sai tùm lum. Trong khi tôi có thể nhớ hàng trăm mã hàng, mỗi loại một giá chuẩn xác mà không cần nhìn máy tính.

Tôi từng thử giao việc cho nhân viên, nhưng nhiều khi họ làm khách không hài lòng, xử lý chậm hoặc sai sót khiến tôi phải đứng ra giải quyết. Việc nhà có người giúp việc, nhưng con cái tôi không thể giao hết cho họ. Con bé nhỏ ốm vặt liên tục, còn con lớn đến tuổi cần dạy dỗ, uốn nắn mỗi ngày. Tôi luôn thấy mình là người mẹ chưa tốt vì không có nhiều thời gian cho con. Bé lớn sắp lên lớp 6, có lần con hỏi: "Mẹ ơi, con muốn mua một ngày làm việc của mẹ để mẹ chơi với con, có được không?". Nghe câu đó, tim tôi như thắt lại.

Tôi vẫn hay tự hỏi: Sao mình phải làm nhiều như vậy, để làm gì? Tiền có thể mua được mọi thứ, trừ sức khỏe. Một ngày cũng chỉ ăn có ba bữa, có nhiều tiền đến đâu cũng chẳng thể thay được cảm giác bình yên trong lòng. Tôi thích ăn rau, thích nấu ăn và nấu cũng không tệ, nhưng lại ít có thời gian vào bếp. Tôi thường nghĩ đến một ngày nào đó, khi không còn phải làm việc nữa, tôi sẽ trồng rau, nuôi chó, nấu ăn, thả cá, dọn dẹp nhà cửa và đi du lịch khắp nơi. Tôi sẽ sáng tác nhạc, viết truyện, chơi đàn, nhiều người nói tôi hát hay lắm. Hồi học cấp ba, tôi từng hay làm thơ, đọc sách. Cuộc sống khi đó giản dị mà đáng quý biết bao.

Nhưng giờ, nếu dừng lại, tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Con còn nhỏ, chưa thể tiếp quản công ty. Tôi có năm đứa cháu đều đã tốt nghiệp đại học và đang làm cho tôi nhưng không đứa nào có tố chất để tôi yên tâm giao phó phần việc quan trọng. Nhiều lúc tôi thấy mình bị mắc kẹt giữa trách nhiệm và khát vọng được nghỉ ngơi. Tôi không thể đóng cửa công ty vì còn cuộc sống của nhân viên, của các cháu và cả mong muốn giữ nền móng cho con tôi sau này.

Tiếp tục thế này, tôi thấy mình không còn đủ sức khỏe, cả thể chất lẫn tinh thần. Tôi thật sự cần tìm lại sự cân bằng, cần một hướng đi khác để cuộc sống nhẹ nhõm hơn. Có bạn đọc nào từng ở trong hoàn cảnh giống tôi không? Hãy chia sẻ cho tôi vài phương pháp ổn thỏa để cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Tôi chân thành cảm ơn độc giả.

Phương Vy