Camry hybrid – kỳ vọng phương tiện xanh của Toyota Việt Nam

Theo kết quả thử nghiệm xe hybrid của Phó giáo sư, Tiến sĩ Đàm Hoàng Phúc (trường đại học Bách Khoa Hà Nội), Corolla Cross hybrid tiết kiệm nhiên liệu hơn động cơ xăng truyền thống ở đa số tình huống. "Trong đô thị, ôtô phải phanh thường xuyên, hệ thống tái tạo năng lượng thu hồi được tương đương 32% tổng lượng xăng tiêu thụ. Còn với hành trình Hà Nội - Pù Luông dài 146 km, Corolla Cross hybrid tiêu thụ 4,18 lít/100 km, trong khi động cơ xăng truyền thống tiêu thụ 6,51 lít/100 km. Tại cung đường này, xe hybrid đã tiết kiệm được 35,78% lượng nhiên liệu so với phiên bản xe động cơ xăng", báo cáo này nhận định.

Theo công bố của Toyota Việt Nam, phiên bản Corolla Cross 1.8HV có mức tiêu hao nhiên liệu 3,7 lít/100 km khi đi trong đô thị, 4,2 lít/100 km trên đường hỗn hợp và 4,5 lít/100 km cho đường trường. Còn với Camry hybrid mới, hãng công bố mức 4,4 lít/100 km cho đường hỗn hợp, con số ấn tượng so với khối động cơ 2.5.

Theo ông Hiroyuki Ueda, Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam, ưu điểm của dòng xe hybrid là tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường, giảm phát thải CO2 từ 1,5 đến 2 lần so với thông thường, nhưng vẫn tăng tốc rất mượt mà và khỏe khoắn, đồng thời rất yên tĩnh. Đặc biệt, dòng xe hybrid tự sạc điện này không yêu cầu điều kiện hạ tầng đặc biệt, dễ dàng vận hành và di chuyển như xe thông thường, nên được hãng Nhật đánh giá phù hợp với Việt Nam hiện nay.

Camry 2.5HV tại Việt Nam trang bị động cơ đốt trong 2.5 (công suất 176 mã lực, mô-men xoắn 221 Nm) kết hợp với mô-tơ điện (công suất 118 mã lực, mô-men xoắn 202 Nm). Mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn đáng kể so với con số 7,09 lít/ 100km của bản 2.5Q, theo công bố từ hãng.

Tương tự Corolla Cross, Camry 2022 cũng được trang bị gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense 2.0 với 5 tính năng cao cấp: cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn, ga tự động thông minh và đèn chiếu sáng tự động điều chỉnh độ cao. Hơn 1 năm trở lại đây, Toyota liên tục bổ sung công nghệ an toàn cho dải sản phẩm tại thị trường Việt Nam. Hiện tại, có 6 mẫu xe của hãng này được trang bị gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense.

Nếu coi Corolla Cross Hybrid là bước thăm dò thị trường, sự xuất hiện của Camry Hybrid cho thấy Toyota đang bước vào giai đoạn tăng tốc phủ rộng loại công nghệ Hybrid tại Việt Nam, mở ra cuộc chơi mới. Loại động cơ này sẽ tồn tại song song với xe thuần điện, đóng vai trò giúp người tiêu dùng làm quen với xe xanh, đưa Việt Nam vào nhóm tiên phong "xanh hóa" hệ thống giao thông trong khu vực Đông Nam Á.