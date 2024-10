Camry hybrid giá 1,53 tỷ đồng: sedan cỡ D đắt nhất Việt Nam

Gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS) thêm chức năng hỗ trợ ra khỏi xe an toàn, phanh hỗ trợ đỗ xe. Hỗ trợ ra khỏi xe an toàn đưa ra cảnh báo trên gương chiếu hậu, màn hình, kết hợp âm thanh cảnh báo. Phanh hỗ trợ đỗ xe cảnh báo bằng âm thanh, giảm công suất động cơ, tự động phanh khi phát hiện có vật thể tĩnh trước/sau, hoặc phương tiện tiếp cận từ phía sau khi đỗ xe tốc độ thấp.

Các tính năng an toàn khác giữ nguyên, như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe, cảm biến áp suất lốp, 7 túi khí. Ảnh: Hồ Tân