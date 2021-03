'Camry 3.5Q chạy 13 năm vẫn như mới'

Xe đăng ký năm 2008 đến nay chạy 180.000 km, với tôi mọi thứ vẫn như mới như ngày đầu.

Trang bị động cơ 3.5, xe vận hành khá mạnh mẽ với 237 mã lực. Cá nhân tôi cảm nhận, chiếc xe khoẻ hơn nhiều so với những chiếc Mercedes C hay BMW chỉ 156 mã lực.

Option thì ngập tràn, từ thời đó xe đã có đèn pha tự động, đèn liếc, nhớ ghế, vô-lăng chỉnh điện, thực tế cho đến bây giờ, nhiều xe thế hệ mới vẫn còn chưa có. Mọi thứ vẫn hoạt động bình thường.Nếu xe thêm bốn ghế điện, nhớ vị trí hai ghế trước, với rèm che nắng quanh xe tự động thì đúng là chỉ nghĩ thôi cũng thấy sướng cái thân.

Kính màu trà nguyên bản theo xe nên không cần dán vẫn đẹp. Quan trọng, khung gầm chắc nịch, chạy tới tốc độ 200 km/h chắc vẫn vô tư. Đặc biệt là mức tiêu hao nhiên liệu với cỗ máy 237 mã lực, nếu đi đường trường chưa tới 8 lít xăng cho 100 km.

Tôi rất hài lòng với hệ thống máy lạnh, sau nhiều năm sử dụng, điều hoà vẫn lạnh như đóng băng. Nhiệt độ bên ngoài ở TP HCM khoảng 36-37 độ C mà trong xe chỉ bật tự động 25-26 độ C mà lành lạnh như Sa Pa ngày có tuyết. So với cùng phân khúc tôi thấy, đến bây giờ đây vẫn là chiếc xe chạy êm ái và rộng rãi nhất.

Thậm chí, dù đã qua hơn cả thập kỷ, tôi thấy xe chạy vẫn ngon hơn một số xe Hàn Quốc đời mới tầm giá 700 triệu. Ngoài ra, Camry rất lành, chỉ đổ xăng thay dầu, thay lốp định kỳ là xe chạy ầm ầm, hiếm khi đổ bệnh vặt như xe Hàn Quốc hay ngày với xe Đức cùng đời.

Sử dụng xe quan trọng là đi đến nơi về đến chốn.

Độc giả Khangdx

