"Sau hơn 4 tháng sử dụng, tôi hài lòng nhất ở Camry 2022 là kiểu dáng fastback thể thao, trẻ trung và năng động. Mẫu xe hội tụ gần như đủ các công nghệ tiên tiến hàng đầu, đặc biệt là gói An toàn chủ động TSS thế hệ thứ hai", anh Bùi Thanh Tùng (1985), Giảng viên trường Cao đẳng Hàng Hải I, Hải Phòng cho biết. "Chiếc Camry 2.0Q của tôi có lượng option gần tương đương bản 2.5Q, chỉ khác dung tích động cơ".

Động cơ Dynamic Force, hộp số tự động vô cấp CVT, thiết kế trẻ trung hơn so với truyền thống của Camry là những yếu tố khiến mẫu sedan hạng D này mở rộng sang nhóm khách doanh nhân trẻ. Một vị khách tại thành phố Hải Phòng nhận định Toyota đang thay đổi cách làm ôtô, ngôn ngữ thiết kế mới và nhiều tính năng chiều lòng khách hàng.

"Tôi quyết định lấy Camry bản 2.0Q 2022 một phần bởi thói quen sử dụng dòng xe này, phần nhiều là do xe có gói an toàn chủ động TSS thế hệ thứ 2, giúp gia đình di chuyển an tâm hơn", anh nói.