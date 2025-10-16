Campuchia truy tố 75 trùm lừa đảo trực tuyến từ tháng 6

Campuchia cho biết nước này đã bắt hơn 3.400 nghi phạm và truy tố gần 100 kẻ cầm đầu các đường dây tội phạm trực tuyến kể từ tháng 6.

Ban Thư ký của Ủy ban Đặc biệt về Phòng chống Tội phạm Trực tuyến hôm 15/10 cho biết kể từ ngày 27/6 đến 14/10, lực lượng chức năng đã đột kích 92 địa điểm trên toàn quốc, bắt 3.455 nghi phạm thuộc 20 quốc tịch, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nga, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Theo Ban Thư ký, trong 10 vụ án, 75 kẻ cầm đầu và đồng phạm cấp cao của các đường dây hoạt động ở Phnom Penh, Kandal, Preah Sihanouk và Kampot đã bị đưa ra xét xử.

"Những vụ án này liên quan đến lừa đảo trực tuyến, giết người và buôn người. Ngoài ra, 2.825 người nước ngoài, trong đó có 476 phụ nữ, đã bị trục xuất khỏi Campuchia. Cơ quan chức năng cũng giải cứu các nạn nhân khỏi nạn buôn người, triệt phá mạng lưới lừa đảo cũng như ổ buôn người", Ban Thư ký cho hay.

Những đối tượng phạm tội bị bắt tại tỉnh Sihanouk, Campuchia ngày 8-11/10 trong chiến dịch truy quét tội phạm lừa đảo qua mạng. Ảnh: Khmer Times

Campuchia cho biết các vụ bắt này là kết quả hợp tác với các tổ chức đối tác và quan chức hành pháp ở những quốc gia khác. Giới chức cũng tịch thu nhiều điện thoại di động, máy tính, thiết bị điện tử và hộ chiếu để thu thập manh mối nhằm tìm ra kẻ chủ mưu hoặc các mạng lưới tội phạm có tổ chức ở trong hoặc ngoài Campuchia.

Trong buổi phát động chiến dịch truy quét tội phạm trực tuyến, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cảnh báo tất cả quan chức và cơ quan chính phủ rằng họ sẽ bị điều chuyển công tác hoặc cách chức nếu không tích cực hỗ trợ hoạt động này.

Theo Liên Hợp Quốc, hàng trăm nghìn người đã bị các băng nhóm tội phạm buôn bán và phải làm việc tại những trung tâm lừa đảo trực tuyến hoạt động bất hợp pháp trên khắp Đông Nam Á. Báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2023 ước tính các mạng lưới lừa đảo này mang về nguồn lợi nhuận phi pháp trị giá hàng tỷ USD mỗi năm.

Giới chức Campuchia hồi tháng 6 mở chiến dịch truy quét các trung tâm lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc. Bộ trưởng Thông tin Neth Pheaktra khẳng định chiến dịch "chắc chắn sẽ tiếp tục, với nhiệm vụ xóa bỏ mọi hoạt động tội phạm mạng, bất kể địa điểm hay tổ chức liên quan".

Huyền Lê (Theo Khmer Times, AKB)