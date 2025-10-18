Campuchia tố Thái Lan tiếp tục phát loa phóng thanh ở biên giới

Campuchia cáo buộc Thái Lan nối lại hoạt động quấy rối bằng loa phóng thanh ở hai làng biên giới, sau ba đêm tạm dừng.

"Vào khoảng 17h30 ngày 17/10, những phần tử quá khích Thái Lan, được cho là do quân đội Thái Lan và chính quyền tỉnh Sa Kaeo hậu thuẫn, đã sử dụng 4 loa phóng thanh bố trí ở độ cao khoảng 30 m bằng xe cần cẩu, phát âm thanh lớn về phía Campuchia", giới chức tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia hôm qua thông báo.

Họ cho biết những dàn loa này phát âm thanh cực lớn, vượt ngưỡng chịu đựng của con người, có thể nghe thấy từ khoảng cách 30 km, nhắm vào người dân hai làng biên giới Chouk Chey và Prey Chan.

Dàn loa phóng thanh gắn trên xe tải được triển khai đến biên giới Campuchia - Thái Lan. Ảnh: AKP

Trước đó, Campuchia cũng cáo buộc Thái Lan sử dụng loa công suất lớn phát tiếng "ma hú", nhạc đám ma, tiếng chó sủa, tiếng người đi vệ sinh trong 4 đêm liên tiếp 10-13/10 về phía hai làng trên.

Campuchia cho biết chiến thuật "tâm lý chiến nhắm vào dân thường" này đã tạm dừng từ đêm 14/10, trước khi được nối lại vào ngày 17/10. Bangkok chưa bình luận về thông tin này.

Dàn loa phóng thanh được treo trên cần cẩu ở biên giới Campuchia - Thái Lan. Ảnh: AKP

Xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia nổ ra ngày 24/7, với các cuộc tập kích lẫn nhau bằng vũ khí hạng nặng. Hai nước hôm 28/7 đạt thỏa thuận ngừng bắn, kết thúc 5 ngày giao tranh khiến 43 người thiệt mạng và khoảng 300.000 người phải sơ tán.

Tuy nhiên, triển vọng về thỏa thuận hòa bình lâu dài vẫn mơ hồ, khi vẫn còn các đụng độ lẻ tẻ giữa hai bên và hầu hết cửa khẩu giữa hai bên đã bị đóng, khiến hoạt động giao thương xuyên biên giới bị đình trệ.

Đức Trung (Theo Phnom Penh Post, Khmer Times)