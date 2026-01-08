Campuchia thanh lý ngân hàng của ông trùm Chen Zhi

Ngân hàng trung ương Campuchia thông báo ngân hàng Prince do "trùm lừa đảo" Chen Zhi sáng lập đã bị ra lệnh thanh lý.

"Ngân hàng Prince đã bị đặt vào tình trạng thanh lý theo luật pháp Campuchia. Prince cũng bị đình chỉ cung cấp các dịch vụ ngân hàng mới, bao gồm nhận tiền gửi và cấp tín dụng", Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) hôm nay thông báo.

NBC đã chỉ định công ty kiểm toán Morisonkak MKA làm đơn vị thanh lý tài sản.

Khách hàng có tiền gửi tại Ngân hàng Prince "có thể rút tiền bình thường sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định", trong khi khách hàng vay vốn "phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ như bình thường".

Quyết định được đưa ra một ngày sau khi Bộ Nội vụ Campuchia cho biết trong khuôn khổ hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, giới chức nước này đã bắt ba công dân Trung Quốc gồm Chen Zhi, Xu Ji Liang và Shao Ji Hui và dẫn độ họ về Trung Quốc. Quốc tịch Campuchia của Chen Zhi đã bị hủy theo sắc lệnh hoàng gia được Quốc vương Campuchia ban hành vào tháng 12/2025.

Ngân hàng Prince là công ty con thuộc Prince Holding Group, một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia.

Một chi nhánh của ngân hàng Prince tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia tháng 10/2025. Ảnh: AFP

Chen Zhi (Trần Chí) sinh ngày 16/12/1987 tại tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Năm 2011, Chen bước vào thị trường bất động sản Campuchia và mở công ty tại Phnom Penh.

Chen được cấp quốc tịch Campuchia vào năm 2014. Một năm sau, Chen sáng lập Prince Holding Group và tập đoàn phát triển nhanh chóng, dần trở thành một "đế chế" toàn cầu. Chen từng được chính phủ Campuchia trao tặng danh hiệu Neak Oknha (doanh nhân lỗi lạc) và là một trong những người có ảnh hưởng lớn tại quốc gia này.

Tuy nhiên, theo giới chức Mỹ và Anh, Prince Holding Group chỉ là vỏ bọc của một đế chế tội phạm. Cuộc điều tra của giới chức Mỹ cho thấy Chen điều hành một trong những tổ chức tội phạm xuyên biên giới lớn nhất châu Á, được xây dựng bằng lao động cưỡng bức và các vụ lừa đảo trực tuyến.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Prince Holding Group đã hoạt động ở hơn 30 quốc gia dưới vỏ bọc là doanh nghiệp hợp pháp về bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng kể từ năm 2015. Tập đoàn này sử dụng chính mảng dịch vụ cờ bạc và khai thác tiền điện tử do mình vận hành để rửa số tiền thu được.

Chính phủ Mỹ đã tịch thu khoảng 127.271 bitcoin của ông trùm này, có tổng giá trị gần 15 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành, đồng thời đưa các công ty liên quan vào danh sách trừng phạt với các biện pháp phong tỏa tài sản và cấm giao dịch. Nhiều quốc gia đã áp lệnh trừng phạt, tịch thu các tài sản liên quan Chen. Nếu bị kết tội ở Mỹ, Chen có thể phải đối mặt án tù lên đến 40 năm.

Prince Group hồi tháng 11/2025 ra tuyên bố bác bỏ cáo buộc tập đoàn này hay chủ tịch Chen Zhi tham gia lừa đảo trực tuyến, cho rằng họ "không tham gia bất kỳ hoạt động phi pháp nào".

Tập đoàn này hiện chưa lên tiếng về thông tin Chen Zhi bị bắt. Trung Quốc cũng chưa bình luận về thông tin.

Huyền Lê (Theo AFP)