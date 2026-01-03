Campuchia - Thái Lan tranh cãi về 'làng biên giới bị sáp nhập'

Giới chức Campuchia cáo buộc Thái Lan sáp nhập làng biên giới Chouk Chey sau khi hai bên ngừng bắn, song Bangkok bác bỏ.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra ngày 2/1 cáo buộc quân đội Thái Lan đã "bắt đầu sáp nhập bất hợp pháp lãnh thổ, đặc biệt là tại làng Chouk Chey", sau hơn 20 ngày giao tranh hồi tháng trước.

Phía Campuchia cho biết ngôi làng vốn nằm trong khu vực tranh chấp giữa hai nước, có khoảng 3.000 người sinh sống trước khi xung đột nổ ra vào đầu tháng 12/2025. Sau khi các bên đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 27/12/2025, Campuchia ghi nhận quân đội Thái Lan đã phá hủy các công trình dân sự, rải dây thép gai và đặt chồng các thùng container tạo thành "bức tường biên giới", treo quốc kỳ Thái Lan tại khu vực.

Bản đồ do Bộ Thông tin Campuchia công bố cho thấy quân đội Thái Lan đang hiện diện trong khu vực mà Phnom Penh tuyên bố chủ quyền, có điểm cách đường ranh giới do Campuchia vạch ra khoảng 750 m. Campuchia khẳng định sẽ không công nhận bất kỳ thay đổi đường biên nào phát sinh từ việc sử dụng vũ lực.

Quân đội Thái Lan dựng container và rào kẽm gai ở lối vào làng Chouk Chey, trong hình ảnh do Campuchia công bố ngày 2/1. Ảnh: AFP

Phnom Penh nhấn mạnh việc bảo vệ đường biên giới quốc tế theo các văn kiện lịch sử và luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi sớm nối lại công tác phân giới cắm mốc thông qua Ủy ban Biên giới chung hai nước.

Trong khi đó, Bangkok bác bỏ cáo buộc "sáp nhập làng biên giới", khẳng định không có hành động xâm lược hay chiếm đóng lãnh thổ Campuchia, đồng thời nhấn mạnh các khu vực mà họ kiểm soát hiện vẫn nằm trong phạm vi chủ quyền Thái Lan và theo các ranh giới tác chiến.

Quân đội Thái Lan khẳng định họ thiết lập kiểm soát trên những khu vực "vốn luôn thuộc về Thái Lan" nhưng bị các lực lượng và dân thường Campuchia lấn chiếm thời gian qua. Họ tuyên bố các hoạt động hiện nay chỉ phục vụ mục tiêu bảo đảm an toàn, ngăn xâm phạm chủ quyền và hạ nhiệt căng thẳng.

Biên giới Thái Lan và Campuchia. Đồ họa: BBC

Quyền Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trấn an dư luận rằng sẽ không xảy ra "vòng xung đột thứ ba" tại biên giới Campuchia. Ông khẳng định cả hai bên đang tuân thủ lệnh ngừng bắn, kêu gọi công chúng tin tưởng vào các cơ quan an ninh và không để căng thẳng leo thang trở lại.

Làng Chouk Chey nằm ở khu vực biên giới giữa tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia và tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan. Làng từng là điểm nóng vào tháng 8/2025, khi xảy ra đụng độ giữa người biểu tình Campuchia và cảnh sát Thái Lan liên quan việc dựng hàng rào thép gai, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực biên giới vốn nhạy cảm này.

Thanh Danh (Theo AFP, Nation, AKP, Kiripost)