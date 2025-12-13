Campuchia - Thái Lan tiếp tục giao tranh sau cuộc điện đàm của ông Trump

Campuchia - Thái Lan tiếp tục tấn công nhau dọc biên giới hôm nay, dù Tổng thống Trump đã điện đàm với lãnh đạo hai nước về lệnh ngừng bắn.

Giao tranh tiếp diễn dọc biên giới Thái Lan - Campuchia từ đêm qua đến hôm nay, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hai bên đã nhất trí ngừng bắn sau cuộc điện đàm giữa ông với Thủ tướng hai nước.

Quân đội Thái Lan cho biết tại tỉnh Trat, pháo binh nước này đã tập kích các mục tiêu ở tỉnh Koh Kong, phía nam tỉnh Pursat của Campuchia, sau đó đề nghị không quân yểm trợ. Các cuộc đụng độ bằng súng cối và vũ khí bộ binh cũng diễn ra ở khu vực này từ khoảng 2h sáng 13/12.

Lúc 6h sáng nay, không quân Thái Lan triển khai hai tiêm kích F-16 ném bom cầu Chai Chum Nea có vị trí chiến lược ở Thmor Dar, tỉnh Pursat, sau khi nhận tin tình báo từ lực lượng hải quân cho biết "binh sĩ và vũ khí hạng nặng của Phnom Penh đang tiến sát biên giới".

Cầu Chai Chum Nea ở tỉnh Pursat, Campuchia, bị không quân Thái Lan ném bom ngày 13/12. Ảnh: Khmer Times

Các tiêm kích F-16 đã bay vòng qua mục tiêu hai lần trước khi thực hiện ba đợt ném bom. Không quân Thái Lan cho hay cây cầu đã bị phá hủy một phần.

Campuchia gọi cầu này là Me Teuk (cầu Chiến thắng). Quân đội Campuchia cho biết tiêm kích F-16 Thái Lan chiều nay tiếp tục không kích nhằm "phá hủy hoàn toàn" cây cầu.

Hình ảnh được truyền thông Campuchia công bố cho thấy một nhịp cầu Me Teuk bị sập hoàn toàn sau nhiều đợt không kích của Thái Lan. Đến 16h30, tiêm kích F-16 Thái Lan tiếp tục ném bom các mục tiêu ở làng Prey Chan, tỉnh Banteay Meanchey.

Một nhịp cầu sập hoàn toàn sau đòn không kích của Thái Lan. Ảnh: Khmer Times

Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bác bỏ tuyên bố của ông Trump về việc nước này đã nhất trí ngừng bắn hoàn toàn với Campuchia.

"Thái Lan sẽ tiếp tục các hành động quân sự cho đến khi không còn mối đe dọa với lãnh thổ và người dân chúng tôi. Tôi muốn làm rõ điều đó. Hành động của chúng tôi sáng nay đã thể hiện thông điệp này", ông Anutin nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattapon Nakpanich cho hay chính phủ chưa ban hành bất cứ lệnh ngừng bắn nào cho lực lượng vũ trang. "Tôi xác nhận rằng sẽ không có lệnh ngừng bắn nào cho đến khi phía Campuchia ngừng mọi hành động thù địch với Thái Lan", ông Nattapon cho biết hôm nay.

Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định Phnom Penh luôn tuân thủ các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp. Ông cũng đã đề nghị Mỹ và Malaysia sử dụng năng lực thu thập thông tin của họ "để xác minh bên nào nổ súng trước" khi đụng độ tái bùng phát hôm 7/12.

Khi giao tranh tăng nhiệt hôm nay, chính phủ Campuchia đã tuyên bố tạm dừng hoàn toàn hoạt động xuất nhập cảnh tại tất cả cửa khẩu biên giới với Thái Lan, sau khuyến nghị của Chủ tịch Thượng viện Hun Sen.

Các tỉnh biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Đồ họa: BBC

Đức Trung (Theo Khmer Times, Nation, Bangkok Post)