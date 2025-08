Campuchia, Thái Lan sẽ đàm phán biên giới tại Malaysia tuần sau

Campuchia và Thái Lan sẽ đàm phán về vấn đề biên giới tại Malaysia vào tuần sau, nhưng Bangkok từ chối cho quan sát viên quốc tế tham gia.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit ngày 1/8 thông báo cuộc họp sắp tới của Ủy ban Biên giới chung (GBC) Campuchia - Thái Lan sẽ diễn ra tại Malaysia vào ngày 4-7/8, thay vì ở Phnom Penh như kế hoạch trước đó.

GBC là cơ chế song phương giữa Campuchia và Thái Lan, được thiết lập nhằm giải quyết các vấn đề an ninh biên giới, ngừng bắn, di chuyển quân và những bất đồng liên quan dọc biên giới tranh chấp.

Theo ông Nattaphon, việc thay đổi địa điểm họp không phải do Bangkok nghi ngờ Phnom Penh, mà là đảm bảo an toàn cho các quan chức Thái Lan và ngăn ngừa bất ổn. "Lo ngại về an ninh đối với phái đoàn Thái Lan là một trong những yếu tố chính dẫn đến quyết định này", ông nói.

Maly Socheata, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia, sau đó cùng ngày cho biết nước này hoan nghênh đề xuất đổi địa điểm tổ chức đàm phán về biên giới mà Thái Lan đưa ra. "Chúng tôi rất tin tưởng cuộc họp này sẽ mang tính xây dựng và đạt được những kết quả tốt đẹp", bà nói.

Các tòa tháp trong đền Ta Moan Thom trên khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan trong ảnh chụp ngày 5/3. Ảnh: Reuters

Theo bà Maly Socheata, Campuchia đã đề xuất Malaysia, Mỹ và Trung Quốc cử quan sát viên tới cuộc họp với lý do các quốc gia này đã tham gia vào quá trình đàm phán về lệnh ngừng bắn ngày 28/7.

Tuy nhiên, ông Nattaphon cho biết Thái Lan từ chối yêu cầu của Campuchia về việc đưa quan sát viên quốc tế tới dự cuộc họp của GBC. "Đây là một cuộc họp song phương, không giống đàm phán ngừng bắn trước đây với sự tham gia của các bên khác", ông nói.

Ông Nattaphon từ chối tiết lộ mục tiêu của Thái Lan trong cuộc đàm phán và không xác nhận khu vực đền Ta Kwai đang tranh chấp có được đem ra thảo luận hay không, song khẳng định các cuộc trao đổi như vậy nhằm mục đích tránh leo thang căng thẳng giữa hai nước.

Giao tranh Campuchia - Thái Lan bùng phát gần đền Ta Moan Thom sáng 24/7, sau đó lan sang các khu vực khác dọc biên giới hai nước, trong đó có đền Ta Kwai và Preah Vihear. Đây là cuộc giao tranh nghiêm trọng nhất giữa hai nước láng giềng trong hơn 10 năm qua, khiến tổng cộng 38 người thiệt mạng, gồm 25 người ở Thái Lan và 13 người tại Campuchia.

Vị trí đền Ta Muan Thom cùng các đền tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan. Đồ họa: CNA

Campuchia và Thái Lan đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7, sau cuộc đàm phán tại Malaysia. Lãnh đạo các quân khu Thái Lan và Campuchia thống nhất không triển khai thêm hay điều chuyển lực lượng dọc biên giới để thực thi lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, Thái Lan đã nhiều lần cáo buộc Campuchia vi phạm thỏa thuận và tấn công vị trí quân đội nước láng giềng. Phnom Penh bác bỏ thông tin trên, khẳng định luôn tuân thủ lệnh ngừng bắn và cho rằng Bangkok "thêu dệt, gây hiểu nhầm".

Nguyễn Tiến (Theo Xinhua, Khmer Times, Bangkok Post, AP)