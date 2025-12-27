Campuchia - Thái Lan đồng ý ngừng bắn

Bộ Quốc phòng Campuchia thông báo Phnom Penh và Bangkok hôm nay đã ký thỏa thuận chấm dứt giao tranh, nối lại thực thi toàn diện lệnh ngừng bắn.

Trung tướng Maly Socheata, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, cho biết đại diện Ủy ban Biên giới Chung Campuchia - Thái Lan (GBC) đã ký tuyên bố chung tái khẳng định cam kết thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn khi kết thúc cuộc họp vào lúc 10h20 sáng nay tại cửa khẩu Prom - Pak Kard.

Cuộc họp do Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha và người đồng cấp Thái Lan Nattaphon Narkphanit cùng chủ trì, dưới sự giám sát của các quan sát viên ASEAN.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit trao đổi văn kiện tại lễ ký tuyên bố chung ngày 27/12. Ảnh: Bộ Quốc phòng Campuchia

Hai bên nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn từ 12h hôm nay, hướng tới hòa bình, ổn định và an ninh cho người dân sống dọc khu vực biên giới. Lực lượng hai nước cam kết không nổ súng vô cớ, không tiến quân, không triển khai hay điều động lực lượng tiến sát vị trí của bên còn lại, theo Fresh News.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon cho biết tình hình biên giới sẽ được giám sát trong vòng 72 giờ sau khi hai bên ký thỏa thuận. Ông tuyên bố trong thời gian này, nếu phía Campuchia "thể hiện thiện chí và không xảy ra sự cố nào", các bên sẽ tiếp tục làm việc để làm rõ các chi tiết của thỏa thuận.

Ông cho biết giao tranh tại một số khu vực đã chấm dứt, tuyên bố quân đội Thái Lan hiện có khả năng giữ 99% khu vực đang kiểm soát. "Giành được lãnh thổ đã khó, nhưng giữ được còn khó hơn", ông nói.

Ưu tiên hiện nay của Bangkok là bảo đảm an ninh tại những khu vực then chốt có tác động trực tiếp tới người dân và chủ quyền Thái Lan. Bộ trưởng Natthaphon nói thêm rằng quân đội "không thể giành kiểm soát mọi khu vực" hay triển khai lực lượng dọc toàn bộ đường biên giới dài 800 km.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm qua cũng nói rằng Bangkok chấp nhận ngừng bắn trong 72 giờ, song không đồng ý đề xuất của Phnom Penh về việc nối lại đàm phán biên giới dựa trên các vị trí trước khi giao tranh bùng phát hôm 7/12.

Ông Anutin nhấn mạnh Thái Lan đã "xác lập chủ quyền tại những khu vực mà chúng tôi tin rằng thuộc về Thái Lan" và khẳng định Bangkok "không thể rút lui" khỏi những vị trí này.

Thủ tướng Thái Lan nói những cuộc đàm phán tiếp theo phải được tiến hành dựa trên thực tế hiện tại, chứ không phải từ lập trường gây bất lợi cho Thái Lan. "Đây không phải là một cuộc thương lượng kinh doanh. Đây là câu chuyện chủ quyền quốc gia", ông nhấn mạnh, thêm rằng quân đội đã hoàn thành toàn bộ mục tiêu liên quan đến việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan ủy quyền cho Bộ trưởng Quốc phòng Nattaphon hoàn tất tuyên bố chung dựa trên 4 nguyên tắc trong Tuyên bố Kuala Lumpur ngày 26/10, gồm các bên rút vũ khí hạng nặng khỏi biên giới, rà phá bom mìn, phối hợp chống các mạng lưới lừa đảo và giải quyết các vấn đề tại một số điểm nóng dọc biên giới.

Thủ tướng Thái Lan bày tỏ hy vọng thỏa thuận cuối cùng sẽ giúp khôi phục ổn định, tạo điều kiện để người dân trở về nhà và ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng, song cảnh báo Bangkok vẫn sẵn sàng đáp trả nếu bị đe dọa.

Thỏa thuận này giúp chấm dứt giao tranh bùng phát giữa hai nước trong ba tuần qua. Xung đột đã khiến ít nhất 23 người ở Thái Lan và 30 người ở Campuchia thiệt mạng, hơn 900.000 người dân ở hai nước phải sơ tán.

Thanh Danh (Theo Khmer Times, Bangkok Post)