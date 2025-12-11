Campuchia, Thái Lan có thể đang đàm phán về mở lại cửa khẩu

Campuchia và Thái Lan dường như đang tổ chức đối thoại về mở cửa lại cửa khẩu biên giới, trong lúc nhiều người dân bị mắc kẹt do giao tranh.

Hãng thông tấn Reuters dẫn lời một quan chức địa phương cho biết Campuchia và Thái Lan hôm nay tiến hành đàm phán về khả năng mở lại cửa khẩu biên giới Khlong Luek, để người lao động Thái Lan tại thành phố Poipet ở Campuchia có thể trở về nhà.

Hàng trăm lao động Campuchia ở Thái Lan cũng đang tập trung gần cửa khẩu nhằm tìm cách rời đi. Dù vậy, quan chức trên cho biết cửa khẩu khó có thể được mở lại trong hôm nay.

Giới chức Campuchia và Thái Lan chưa bình luận về thông tin.

Người lao động Thái Lan tại Campuchia mắc kẹt ở cửa khẩu Khlong Luek hôm 11/12. Ảnh: Bangkok Post

Giao tranh ở biên giới hai nước vẫn diễn ra căng thẳng. Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan chiều nay khai hỏa vào dân thường ở vùng O Phluok Damrey tại tỉnh Pursat, cũng như triển khai tiêm kích F-16 thả ba quả bom vào khu vực.

Tính đến tối cùng ngày, giao tranh tại đây đã lắng dịu, song lực lượng Campuchia ở tiền tuyến vẫn duy trì cảnh giác cao độ.

Quân khu 2 Thái Lan tuyên bố binh sĩ nước này hôm 11/12 kiểm soát được một phần khu vực Chong An Ma, phá hủy một căn cứ tại Sam Tae và tiếp tục tấn công một số nơi khác.

Lực lượng này tuyên bố đã hạ 102 binh sĩ Campuchia và phá hủy 6 xe tăng, một pháo phản lực Grad, 64 thiết bị bay không người lái (drone) và một hệ thống chống drone của đối phương kể từ khi tái bùng phát xung đột hôm 7/12. Quân đội Thái Lan cũng xác nhận 11 binh sĩ đã thiệt mạng và hơn 120 người bị thương.

Giới chức Campuchia chưa bình luận về thông tin. Bộ Quốc phòng Campuchia trước đó cho biết giao tranh đã khiến 11 dân thường thiệt mạng và 74 người bị thương. Bangkok khẳng định không nhắm mục tiêu vào hạ tầng dân sự ở quốc gia láng giềng.

Hàng trăm nghìn người dân tại khu vực biên giới hai nước cũng phải đi sơ tán.

Các tỉnh biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Đồ họa: BBC

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/12 bày tỏ tin tưởng rằng có thể giúp chấm dứt xung đột, đồng thời cho biết sẽ điện đàm với lãnh đạo hai nước trong hôm nay. Hồi tháng 7, ông Trump khiến hai bên chấm dứt giao tranh bằng cách gọi điện cho lãnh đạo Campuchia và Thái Lan, cảnh báo sẽ ngừng đàm phán về thương mại trừ khi hai nước ngừng xung đột.

Dù vậy, Bangkok lần này phản ứng thận trọng hơn, khẳng định giao tranh là vấn đề mà Thái Lan và Campuchia cần tự giải quyết. Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho biết sẽ "giải thích và làm rõ" tình hình trong trường hợp Tổng thống Trump gọi điện.

Phạm Giang (Theo Khmer Times, Nation Thailand, Reuters)