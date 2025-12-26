Campuchia - Thái Lan bất đồng về điều kiện ngừng bắn

Cuộc đàm phán hòa bình Campuchia - Thái Lan bước sang ngày thứ ba mà vẫn bất đồng về điều kiện ngừng bắn, trong lúc giao tranh vẫn diễn ra.

Phái đoàn Thái Lan hôm nay cho biết phía Campuchia vẫn không chấp nhận ba đề xuất từ Bangkok gồm: Phnom Penh phải tuyên bố ngừng bắn trước, việc ngừng bắn phải thực chất và kéo dài, Campuchia phải hợp tác nghiêm túc và thiện chí trong hoạt động rà phá bom mìn.

Ban Thư ký Ủy ban Biên giới chung Campuchia - Thái Lan hôm nay bước vào ngày họp thứ ba. Hai ngày trước đó, bầu không khí cũng rất căng thẳng, khi hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Trong ngày đầu đàm phán hôm 24/12, cuộc họp chỉ kéo dài 30 phút, trong đó Thái Lan đã trình bày ba đề xuất để Campuchia xem xét. Ngày đàm phán thứ hai, lịch họp liên tục bị thay đổi từ sáng tới tối và phía Campuchia vẫn không đồng ý ba đề xuất, trong khi Thái Lan giữ vững lập trường.

Một binh sĩ Campuchia bị thương ngày 26/12. Ảnh: AFP

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm nay triệu tập cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia để đưa ra những bước tiếp theo nếu Campuchia còn tiếp tục bác bỏ ba đề xuất. Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit trước đó tuyên bố nếu các đề xuất của nước này không được chấp nhận, họ sẽ không tham dự bất kỳ cuộc họp nào hoặc ký kết thỏa thuận với Campuchia.

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) trong khi đó tiếp tục chỉ trích Thái Lan "vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Campuchia" bằng việc sử dụng các vũ khí hạng nặng để tấn công. Campuchia cáo buộc Thái Lan tấn công cả trên bộ, trên biển, trên không, nhằm vào khu vực dân cư và xâm nhập hơn 90 km vào lãnh thổ Campuchia.

CPP tuyên bố coi những hành động từ Thái Lan là "tội ác chiến tranh, tội ác chống loài người, vi phạm luật nhân đạo quốc tế và các công ước bảo vệ dân thường, bảo vệ di sản văn hóa".

Căng thẳng Campuchia và Thái Lan leo thang trở lại rồi bùng phát thành đụng độ vào ngày 7/12, khi binh sĩ hai nước đấu súng dọc biên giới. Hai bên sau đó sử dụng các vũ khí hạng nặng, trong đó có tiêm kích F-16 và pháo phản lực phóng loạt, tập kích mục tiêu ở lãnh thổ nước láng giềng.

Hai nước bắt đầu nối lại đàm phán từ hôm 24/12 và dự kiến kết thúc vào ngày 27/12, song chưa đạt bước đột phá nào. Cả Campuchia và Thái Lan đều cáo buộc lẫn nhau tiếp tục các cuộc tấn công trong thời gian đàm phán.

Ngọc Ánh (Theo Nation, Khmer Times)