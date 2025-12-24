Campuchia, Thái Lan bắt đầu đàm phán ngừng bắn

Giới chức Campuchia, Thái Lan bắt đầu đàm phán tại một cửa khẩu ở biên giới hai nước, hướng đến chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn hai tuần.

Các quan chức Ủy ban Biên giới Chung (GBC) Campuchia - Thái Lan bắt đầu họp lúc 16h30 hôm nay tại cửa khẩu Prum - Ban Pakkad, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cho biết. Cửa khẩu này kết nối tỉnh Pailin của Campuchia với tỉnh Chanthaburi của Thái Lan.

Chính phủ Campuchia đăng ảnh chụp phái đoàn hai nước cùng ở trong một phòng họp đơn giản và cho biết cuộc đàm phán nhằm "đảm bảo chấm dứt các hành động thù địch", khôi phục ổn định và "tạo điều kiện cho tình hình trở lại bình thường nhanh chóng".

Đại diện của GBC Campuchia và Thái Lan tại cuộc gặp ngày 24/12. Ảnh: Fresh News Asia

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri cho biết cuộc đàm phán sẽ kéo dài ba ngày và có thể mở đường cho một thỏa thuận.

"Nếu sự kiện diễn ra suôn sẻ và dẫn đến một thỏa thuận, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước sẽ gặp mặt vào ngày 27/12", ông Surasant nói, thêm rằng mọi thứ còn tùy thuộc "sự chân thành trong cả lời nói lẫn hành động của Campuchia".

Thái Lan trước đó yêu cầu Campuchia phải là bên tuyên bố ngừng bắn trước để chấm dứt giao tranh và hợp tác trong nỗ lực rà phá mìn ở biên giới hai nước. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Campuchia "lạc quan rằng phía Thái Lan sẽ bày tỏ sự chân thành" trong thực thi lệnh ngừng bắn.

Căng thẳng leo thang trở lại rồi bùng phát thành đụng độ vào ngày 7/12, khi binh sĩ Campuchia và Thái Lan đấu súng dọc biên giới tranh chấp. Hai bên trong những ngày tiếp theo sử dụng các vũ khí hạng nặng, trong đó có tiêm kích F-16 và pháo phản lực phóng loạt, tập kích mục tiêu dọc biên giới tranh chấp, khiến một số binh sĩ và dân thường thiệt mạng.

Giao tranh đã khiến ít nhất 23 người ở Thái Lan và 21 người ở Campuchia thiệt mạng, hơn 900.000 người dân ở hai nước phải sơ tán. Lực lượng hai bên hôm nay vẫn tiếp tục đọ súng ở khu vực tranh chấp.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)