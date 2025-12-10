Campuchia sơ tán hơn 1.000 phạm nhân vì 'Thái Lan tập kích gần nhà tù'

Campuchia sơ tán hơn 1.000 phạm nhân khỏi nhà giam ở tỉnh Oddar Meanchey, cáo buộc lực lượng Thái Lan "ném bom và pháo kích" gần cơ sở này.

Tổng cục Nhà tù Campuchia (GDP) bắt đầu sơ tán 1.066 phạm nhân, trong đó có 67 phụ nữ, khỏi cơ sở giam giữ ở tỉnh biên giới Oddar Meanchey vào tối 8/12 và kết thúc rạng sáng hôm sau. Theo giới chức, đợt sơ tán được tiến hành với "mức độ an ninh cao và không xảy ra sự cố nào".

Tổng cộng 32 phương tiện và 221 cán bộ đã được huy động để chuyển phạm nhân đến nhà tù tỉnh Siem Reap. Cơ sở giam giữ ở tỉnh Oddar Meanchey chỉ cách biên giới giáp Thái Lan khoảng 50 km.

Theo GDP, cuộc di tản được thực hiện để tránh mối nguy hiểm sau khi bom và đạn pháo rơi gần nhà giam Oddar Meanchey.

Tù nhân được sơ tán từ nhà tù tỉnh Oddar Meanchey đến cơ sở ở Siem Reap đêm 8/12. Ảnh: GDP

Chhorn Sanath, lãnh đạo GDP, cũng cho biết cơ sở tại Oddar Meanchey đang đối mặt rủi ro cao do "các hành động gây hấn như pháo kích và ném bom". "Tình huống đòi hỏi phải phản ứng khẩn cấp", ông nói.

Ông Sanath nhấn mạnh giới chức nhà tù đang theo dõi sát sao tình hình an ninh tại tỉnh Banteay Meanchey, lưu ý rằng các nhà tù ở đây nằm gần vị trí tiền tuyến của lực lượng Campuchia. "Đây chính là địa điểm ưu tiên thứ hai của chúng tôi", ông cho hay.

Đây là đợt di tản tù nhân thứ hai khỏi Oddar Meanchey trong năm nay. Hồi tháng 7, GDP đã chuyển hơn 1.000 tù nhân đến Siem Reap khi đụng độ leo thang giữa Campuchia và Thái Lan. Những tù nhân này được đưa về vào tháng 9, nhưng đợt giao tranh mới buộc giới chức di tản họ một lần nữa để bảo đảm an toàn.

Căng thẳng Campuchia - Thái Lan tái bùng phát thành đụng độ vào ngày 7/12, khi binh sĩ hai nước đấu súng dọc biên giới tranh chấp và kéo theo các cuộc giao tranh sau đó. Tính từ đầu tháng 7 tới nay, hơn 50 người, cả dân thường và binh sĩ, ở hai bên đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.

Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết hơn 101.000 người đã được sơ tán từ khi đụng độ tái bùng phát. Thái Lan thông báo cũng đã sơ tán hơn 180.000 người trong cùng thời điểm.

Huyền Lê (Theo Khmer Times, AFP)