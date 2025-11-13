Campuchia sơ tán hàng trăm dân sau vụ đấu súng với Thái Lan

Campuchia sơ tán hàng trăm dân thường khỏi ngôi làng dọc biên giới tranh chấp với Thái Lan, một ngày sau vụ đấu súng giữa lực lượng hai nước.

Ly Sovannarith, phó lãnh đạo tỉnh Banteay Meanchey ở tây bắc Campuchia, hôm nay cho biết khoảng 250 gia đình thuộc làng Prey Chan, nơi xảy ra vụ đấu súng đêm 12/11, đã được sơ tán đến ngôi chùa cách biên giới khoảng 30 km.

Bộ Quốc phòng Campuchia cùng ngày dẫn đầu một nhóm được giao nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn tại biên giới, trong đó có các quan chức ASEAN.

Ngôi Prey Chan cũng là địa điểm xảy ra cuộc đối đầu bạo lực giữa dân làng Campuchia với lực lượng an ninh Thái Lan hồi tháng 9.

Người đàn ông ở tỉnh Banteay Meanche, Campuchia bị thương hôm 12/11. Ảnh: AKP

Cuộc đấu súng mới nhất diễn ra sau nhiều tuần yên tĩnh. Quân đội hai bên đều cáo buộc đối phương nổ súng trước. Campuchia cho biết một người thiệt mạng và ba người bị thương. Thái Lan không ghi nhận thương vong.

Thủ tướng Hun Manet kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập về "các cuộc tấn công của quân đội Thái Lan vào thường dân Campuchia", đồng thời hối thúc chuyên gia nước ngoài tham gia để "tìm ra sự thật và thực thi công lý cho các nạn nhân".

Ông cho rằng vụ đấu súng xảy ra sau khi lực lượng Thái Lan "thực hiện nhiều hành động khiêu khích suốt nhiều ngày với mục đích kích động xung đột", nhấn mạnh Campuchia vẫn sẽ tôn trọng các điều khoản ngừng bắn.

Phát ngôn viên lục quân Thái Lan Winthai Suvaree cho rằng những cáo buộc của Campuchia rằng Thái Lan nổ súng, kích động xung đột và vi phạm lệnh ngừng bắn là "hoàn toàn sai sự thật". Ông cũng cáo buộc binh sĩ Campuchia nã đạn về phía một quận thuộc tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan, buộc các quân nhân nước này bắn cảnh cáo để đáp trả.

Huyền Lê (Theo AP, Nation Thailand, Khmer Times)