Campuchia siết an ninh tòa án sau vụ nhóm phạm nhân nổ súng đào tẩu

Bộ Tư pháp Campuchia chỉ đạo tăng cường an ninh ở tòa án, nhất là trong quá trình áp giải, sau vụ 6 phạm nhân nổ súng chạy trốn.

Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Campuchia Seng Dyna ngày 26/11 cho biết đã yêu cầu tất cả cơ quan tư pháp trên cả nước tăng cường an ninh ở các điểm ra, vào tòa án cũng như phối hợp với các lực lượng hành pháp gồm cảnh sát, quân cảnh và giám thị trại giam trong quá trình áp giải phạm nhân tới tòa.

Bộ Tư pháp cũng yêu cầu viên chức tòa án phải phân loại những phạm nhân phạm tội nghiêm trọng hoặc tội phạm có tổ chức để áp dụng quy trình an ninh phù hợp.

Ông Dyna cho biết thêm yêu cầu này cần sự hợp tác từ tất cả cơ quan hành pháp trong quá trình áp giải và canh giữ phạm nhân tại tòa, do tòa án Campuchia không có lực lượng an ninh riêng.

Khoảnh khăc phạm nhân nổ súng tẩu thoát khỏi tòa án Campuchia Phạm nhân được đồng phạm đưa súng, đe dọa cảnh sát và tẩu thoát khỏi tòa án Campuchia ngày 18/11. Video: Khmer Times

Loạt biện pháp tăng cường an ninh được Campuchia đưa ra sau vụ 6 phạm nhân được một cô gái đồng phạm tuồn súng để uy hiếp lực lượng áp giải, trốn khỏi tòa án tỉnh Svay Rieng hồi tuần trước. Nhóm phạm nhân chỉ bị bắt lại sau khi các lực lượng an ninh Campuchia tiến hành chiến dịch truy lùng quy mô lớn.

Chánh án tòa án tỉnh Takeo Ngeth Davuth cho biết cơ quan này cùng viện kiểm sát tuần trước đã họp để đánh giá lại quy trình an ninh, nhằm ngăn chặn sự việc tương tự.

Ông Davuth nêu một số biện pháp, quy định mới để tăng an ninh tại tòa án như toàn bộ công chức, người dân dự phiên tòa đều phải đeo thẻ căn cước. Cán bộ tòa án phải mặc đồng phục và xuất trình thẻ công tác.

Người dân tới dự phiên tòa phải có tủ để cất đồ đạc như điện thoại di động và các thiết bị khác. Quản giáo và cảnh sát cần phối hợp chặt chẽ trong lúc đưa phạm nhân tới và rời tòa án.

Các phạm nhân tẩu thoát khỏi tòa án tỉnh Svay Rieng bị bắt hôm 18/11. Ảnh: Khmer Times

Ông Kheang Sonadin, người phát ngôn của Tổng cục Trại giam Campuchia, cho biết sẽ phối hợp với các lực lượng hành pháp cũng như tăng công tác quản lý, kỷ luật của đội ngũ quản giáo trại giam.

Giới chức Campuchia cho biết trong số 6 phạm nhân đào tẩu khỏi tòa án tỉnh Svay Rieng hôm 18/11 có 5 người Việt và một người Campuchia, đều bị xét xử với cáo buộc liên quan đến ma túy và cờ bạc trực tuyến.

Ngọc Ánh (Theo Khmer Times)