Campuchia sẽ trục xuất 59 công dân Hàn Quốc liên quan trung tâm lừa đảo

Phnom Penh thông báo sẽ trục xuất 59 người Hàn Quốc làm việc tại các tụ điểm lừa đảo ở Campuchia, sau khi Seoul cử phái đoàn tới nước này.

"Giới chức có kế hoạch trục xuất 59 công dân Hàn Quốc về nước với sự phối hợp của đại sứ quán Hàn Quốc. Những người này đã được giới chức Campuchia giải cứu hoặc bắt vì các tội danh khác", cảnh sát Campuchia hôm nay cho biết.

Đây là những người làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Campuchia và họ sẽ bị trục xuất vào ngày 17/10.

Cảnh sát Campuchia cho biết giới chức nước này đã được đề nghị giúp đỡ 60 công dân Hàn Quốc liên quan đến mạng lưới lừa đảo trong năm nay, trong đó 40 người đã được tìm thấy. Lực lượng này vẫn đang tìm kiếm 76 người Hàn Quốc không rõ tung tích ở Campuchia.

Seoul cho biết 63 công dân Hàn Quốc đang bị phía Campuchia giữ và giới chức đã cam kết sẽ đưa họ về nhà. Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac nói họ bao gồm cả những người tình nguyện và bị ép buộc tham gia hoạt động lừa đảo.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak hôm 15/10 cho biết có tới 80 công dân Hàn Quốc đang được cơ quan nhập cư Campuchia "chăm sóc" và "không bị giam". Ông không thể xác nhận họ có phải là những người mà Seoul coi là mất tích hay không.

Prince Complex, khu phức hợp tội phạm lớn nhất Campuchia, hôm 15/10. Ảnh: Chosun

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 16/10 nói "chưa rõ 80 công dân mà phía Campuchia thông báo và khoảng 60 người chính phủ Hàn Quốc muốn hồi hương có phải cùng một nhóm hay không".

Hàn Quốc hôm 15/10 cấm công dân đến một số khu vực ở Campuchia, đồng thời cử một đoàn công tác liên ngành tới quốc gia Đông Nam Á để trao đổi về các đường dây việc làm giả và trung tâm lừa đảo ở nước này. Động thái diễn ra sau vụ một sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn và sát hại tại Campuchia hồi tháng 8, được cho do băng đảng tội phạm gây ra, khiến dư luận nước này phẫn nộ.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết đã gặp phái đoàn Hàn Quốc, trong đó có Thứ trưởng Ngoại giao Kim Jina, vào hôm 15/10. Hai bên thảo luận về "nỗ lực hợp tác nhằm đối phó tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là lừa đảo trực tuyến, nhấn mạnh rằng hợp tác giữa giới chức Campuchia và Hàn Quốc trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả khả quan".

Hai bên sẽ "tiếp tục tăng cường" phối hợp để chống nạn lừa đảo trực tuyến, theo Thủ tướng Manet.

Theo Seoul, có khoảng 1.000 công dân Hàn Quốc trong số hơn 200.000 người đang làm việc tại những tụ điểm lừa đảo ở Campuchia. Do bị uy hiếp bằng bạo lực, một số buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo về đầu tư tiền điện tử, bằng cách xây dựng lòng tin với các nạn nhân trước khi chiếm đoạt tiền.

Phạm Giang (Theo AFP)