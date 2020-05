Campuchia ra sách vinh danh Hun Sen chống Covid-19

Campuchia sắp xuất bản cuốn sách, trong đó vinh danh Thủ tướng Hun Sen là "người hùng táo bạo lội ngược dòng chống Covid-19".

Cuốn sách với tựa đề "Hun Sen: The dashing hero who went against the current to fight Covid-19" (Hun Sen: Người hùng táo bạo lội ngược dòng trong cuộc chiến Covid-19), sẽ được phát hành 2.500 bản vào đầu tháng tới. Sách do các cố vấn của ông Hun Sen và các thành viên Hiệp hội Nhà văn Khmer (KWA) biên soạn.

"Cuốn sách sẽ nêu bật các biện pháp của chính phủ nhằm ngăn chặn virus như một sự thật lịch sử, để các thế hệ trẻ có thể hiểu được các sự kiện xung quanh căn bệnh này", Pov Sok, cố vấn của Thủ tướng Hun Sen kiêm thành viên KWA, nói.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu ở Phnom Penh hôm 30/1. Ảnh: KT/Siv Channa.

Ông Sok cho rằng tại Campuchia, chính phủ đã thực hiện các biện pháp ứng phó dịch tốt. "Cuộc sống của chúng tôi không bị hiểm nguy rình rập. Chúng tôi đã có các ca nhiễm, nhưng chúng tôi đã điều trị tất cả và họ đã khỏi", ông nói. "Nói như Thủ tướng Hun Sen, 'chúng tôi là một quốc gia nhỏ nhưng có một trái tim lớn'. Chúng tôi đã giúp đỡ công dân từ 41 quốc gia, trong đó có hơn 600 người Mỹ".

Cố vấn Sok hy vọng cuốn sách sẽ làm giảm bớt chỉ trích lẫn nhau trong cuộc chiến chống Covid-19. Giám đốc Học viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Campuchia, Kin Phe, cũng ủng hộ việc ra mắt cuốn sách này.

Campuchia hồi tháng hai gây chú ý khi cho phép du thuyền MS Westerdam, chở hơn 2.000 người, cập cảng Sihanoukville của nước này. Du thuyền trước đó bị 5 nơi gồm Nhật, đảo Guam, Philippines, Đài Loan và Thái Lan, từ chối do lo ngại Covid-19.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng nhiều lần lên tiếng ủng hộ Bắc Kinh trong cuộc chiến chống dịch bệnh, nhấn mạnh Campuchia "đồng cam cộng khổ với Trung Quốc". Ông còn ngỏ ý muốn đến tâm dịch Vũ Hán giữa cao điểm dịch bệnh, nhưng Trung Quốc từ chối.

Hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19, sau khi dịch khởi phát vào tháng 12/2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc, khiến gần 5,7 triệu người nhiễm hơn 352.000 người chết. Campuchia báo cáo 124 ca nhiễm và chưa ghi nhận ca tử vong do dịch bệnh.

Mai Lâm (Theo Star)