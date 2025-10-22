Campuchia phát hiện thi thể người Trung Quốc, nghi liên quan lừa đảo

Campuchia tìm thấy thi thể một công dân Trung Quốc bị vứt trong bao tải, sự việc có thể liên quan tới lừa đảo trực tuyến.

Tờ Khmer Times hôm nay đưa tin thi thể đang phân hủy của một người đàn ông Trung Quốc ngoài 40 tuổi được tìm thấy trước đó một ngày, trong bao tải vứt gần tuyến đường ở ngoại ô quận Dangkor, thủ đô Phnom Penh. Người dân trong khu vực đã báo tin cho cảnh sát sau khi phát hiện bao tải bốc mùi hôi thối.

Ông Vann Chanchamroeun, quan chức xã Kongnoy, nói rằng một ôtô chở theo hai người đàn ông đã xuất hiện gần hiện trường vào buổi tối trước khi thi thể được tìm thấy. Sau khi đỗ xe, hai người đàn ông đã kéo một bao tải lớn xuống và vứt vào khu rừng bên vệ đường, sau đó lái xe rời đi.

Taeja Danji, ổ tội phạm quy mô lớn nằm ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh, Campuchia, ngày 15/10. Ảnh: Chosun

"Nạn nhân có thể đã bị sát hại cách đây vài ngày. Các nghi phạm đã chở thi thể tới nơi vắng vẻ để phi tang", ông Chanchamroeun nói, thêm rằng sự việc có thể liên quan đến lừa đảo trực tuyến.

Campuchia đang là điểm nóng của nạn lừa đảo trực tuyến, khi các nhóm tội phạm tập trung hoạt động ở khu vực này. Những băng nhóm này thường dụ dỗ nạn nhân ở nước ngoài đến làm "việc nhẹ lương cao", sau đó ép họ tham gia đường dây lừa đảo.

Vụ nam sinh Park Min-ho bị lừa sang Campuchia và bị tra tấn tới chết đang gây chấn động dư luận Hàn Quốc. Giới chức Hàn Quốc và Campuchia cho rằng Park là nạn nhân của vụ bắt cóc chuyên nghiệp, liên quan trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia tại tỉnh Kampot.

Ngọc Ánh (Theo Khmer Times)