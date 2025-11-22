Campuchia phá băng nhóm đóng giả quân cảnh, tống tiền du khách

CampuchiaGiới chức Phnom Penh triệt phá băng nhóm chuyên đóng giả quân cảnh, mang vũ khí bắt cóc du khách nước ngoài để tống tiền.

Trung tướng Chuon Narin, tư lệnh cảnh sát thủ đô Phnom Penh, ngày 21/11 thông báo bắt 8 nghi phạm, độ tuổi từ 24 đến 35, trong băng nhóm chuyên đóng giả lực lượng quân cảnh để chiếm đoạt tài sản của du khách tại Campuchia.

Chiến dịch triệt phá diễn ra hai ngày trước, do Phòng Trọng án thuộc Sở Cảnh sát Phnom Penh dẫn đầu, phối hợp với cảnh sát các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot, Siem Reap và Preah Sihanouk.

8 nghi phạm trong nhóm cướp chuyên đóng giả quân cảnh tại Campuchia. Ảnh: Phnom Penh Post

Chuyên án được mở sau khi cảnh sát nhận được thông tin băng nhóm này đã bắt giữ trái phép và chiếm đoạt hơn 50.000 USD từ du khách Trung Quốc tên Long Jun, 29 tuổi, sống tại một chung cư ở quận Boeung Keng Kang, hôm 15/11.

Chiến dịch khám xét, bắt giữ được tiến hành đồng loạt ở nhiều địa điểm 4 ngày sau đó. Cơ quan điều tra thu giữ một ôtô màu trắng biển số tỉnh Kampot, một ôtô màu xám biển số Phnom Penh, 4 khẩu súng, 6 điện thoại, 38 viên đạn, 7 còng tay, 4 bộ đồng phục quân cảnh, hai thẻ chứng minh thư quân cảnh giả.

Quân cảnh là một bộ phận của lực lượng vũ trang Campuchia, có trách nhiệm đảm bảo an ninh nội bộ và trật tự xã hội của đất nước. Lực lượng này có chức năng hành pháp, điều tra và ngăn chặn tội phạm có tổ chức.

Trong nhóm nghi phạm có 4 người là tài xế chuyên phục vụ khách Trung Quốc. Cảnh sát đang tiếp tục làm rõ liệu băng nhóm này có cố ý nhắm vào khách hàng mà họ phục vụ hay không.

Cơ quan điều tra bước đầu thống kê ít nhất 6 vụ bắt cóc và tống tiền tương tự liên quan băng nhóm này. Trung tướng Chuon Narin nhận định nhóm tội phạm không chỉ gây nguy hiểm cho du khách mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng chức năng và hình ảnh đất nước trong mắt cộng đồng quốc tế.

Thanh Danh (Theo Khmer Times, Phnom Penh Post)