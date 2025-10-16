Campuchia nói Thái Lan đã ngừng phát 'tiếng ma hú' ở biên giới

Campuchia cho biết vùng biên giới với Thái Lan không còn âm thanh rùng rợn vào đêm và người dân đã được ngủ ngon giấc.

Thái Lan từ đêm 14/10 đã chấm dứt chiến thuật "tâm lý chiến" nhắm vào dân thường Campuchia tại các làng biên giới thuộc tỉnh Banteay Meanchey, theo xác nhận của giới chức Campuchia với Khmer Times.

Người dân không còn nghe thấy những âm thanh rùng rợn được phát bằng loa phóng thanh từ phía Thái Lan như trong 4 đêm liên tiếp 10-13/10. Cư dân hai làng Prey Chan và Chouk Chey mô tả loạt âm thanh quấy rối gồm "tiếng ma hú", tiếng chó sủa, tiếng người đi vệ sinh và nhạc đám ma.

Quân đội Campuchia nhiều lần kêu gọi phía Thái Lan tuân thủ các thỏa thuận ngừng bắn và thỏa thuận song phương. Ủy ban Nhân Quyền Campuchia (CHRC) đã kêu gọi Liên Hợp Quốc (LHQ) điều tra hành vi "quấy rối tâm lý dân thường".

Truyền thông Campuchia viết rằng nhà hoạt động Thái Lan Guntouch Pongpaiboonwet, còn được gọi là Gun Jompalang, là người khởi xướng chiến dịch "quấy rối, tra tấn tâm lý" và quân đội Thái Lan "cho phép" ông ta làm vậy.

Quân nhân Campuchia, từ bên kia biên giới, theo dõi đội rà phá bom mìn của Thái Lan ở Nong Ya Kaeo thuộc tỉnh Sa Kaeo ngày 12/10. Ảnh: Nation

Trong khi đó, Thái Lan cáo buộc Campuchia đã điều các nhóm dân thường không phải cư dân thực tế đến khu vực biên giới để tạo dựng hình ảnh phục vụ truyền thông.

Thiếu tướng Winthai Suvaree, người phát ngôn Lục quân Thái Lan, ngày 15/10 lưu ý rằng quân đội Thái Lan không liên quan những hành động của cá nhân nhà hoạt động Gunnathat tại tỉnh Sa Kaeo. Gunnathat những ngày qua tự ý dùng loa phát các âm thanh và phim tài liệu lịch sử tại khu vực này.

Tướng Withai nhấn mạnh nhà hoạt động này không phải quan chức nhà nước, nên hành động của người này "không cấu thành cáo buộc tra tấn theo quy định quốc tế". Ông đồng thời cho rằng những hành động của Gunnathat chỉ thể hiện "sự bất bình của dân thường" trong vấn đề biên giới với Campuchia, nhưng cũng không nghiêm trọng như tình trạng dân thường Campuchia đe dọa cảnh sát Thái Lan ở biên giới.

Tuy nhiên, ông Suvaree cũng nói rằng quân đội Thái Lan đang sử dụng loa phóng thanh tại khu vực biên giới "phù hợp với thông lệ ở nhiều quốc gia" như một biện pháp trấn áp không sát thương, giảm rủi ro leo thang căng thẳng. Ông nói dân thường Campuchia không bị tổn hại bởi loa phóng thanh và "họ có thể rời đi bất cứ lúc nào". Ông không nói cụ thể quân đội Thái Lan dùng loa phóng thanh để phát âm thanh gì.

Hai lãnh đạo phe đối lập ở Thái Lan, gồm nghị sĩ Kannavee Suebsaeng của đảng Công lý và nghị sĩ Natthapong Ruangpanyawut của đảng Nhân dân, những ngày qua đã lên án biện pháp dùng âm thanh rùng rợn để gây sức ép tại biên giới với Campuchia.

"Hành động phát loa tiếng ma hú là vi phạm nhân quyền và xâm phạm phẩm giá con người. Chúng ta cần tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và tận dụng diễn đàn quốc tế để giải quyết vấn đề. Tôi nhấn mạnh rằng điều này lẽ ra không nên xảy ra. Cả người có ảnh hưởng, quân nhân và chính phủ đều không nên ủng hộ các hành động như vậy", Kannavee nói.

Nghị sĩ Natthapong cảnh báo việc phát "tiếng ma hú" hay tiếng máy bay chiến đấu ở khu vực biên giới, dù với bất kỳ mục đích nào, có thể gây ảnh hưởng tâm lý cho dân thường Campuchia, vi phạm luật pháp quốc tế và làm tổn hại hình ảnh Thái Lan trên trường quốc tế.

Ông cho rằng do khu vực này đang đặt dưới thiết quân luật, chính phủ và quân đội có trách nhiệm ngăn chặn mọi hành động có thể khiến căng thẳng leo thang, trong đó có những cá nhân như Gunnathat.

Thanh Danh (Theo Khmer Times, Nation, Khaosod, Phnom Penh Post)