Campuchia nói nhóm phạm nhân nổ súng trốn khỏi tòa là người Việt

Giới chức Campuchia nói 5 phạm nhân người Việt đã dùng súng tẩu thoát khỏi tòa án tỉnh Svay Rieng, trước khi bị bắt lại ngay trong ngày.

Đại tá Kem Vannareth, phó cảnh sát trưởng tỉnh Svay Rieng của Campuchia, ngày 19/11 xác nhận 5 phạm nhân mang quốc tịch Việt Nam đã bị bắt lại sau vụ đào thoát khỏi tòa án "như trong phim" một ngày trước đó.

Theo ông Vannareth, nhóm phạm nhân người Việt này, cùng một tù nhân người Campuchia, sáng 18/11 được chở bằng xe áp giải đến trụ sở tòa án tỉnh Svay Rieng để xét xử tội danh về ma túy.

Trước khi xe đến tòa, một nhóm 5 người Việt khác, trong đó có một cô gái, đi trên hai chiếc xe cũng đến địa điểm này. Hai chiếc xe đậu bên ngoài cổng tòa án, còn cô gái đi vào trong sân, bịt khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, đóng giả là người nhà phạm nhân.

Khoảnh khăc phạm nhân nổ súng tẩu thoát khỏi tòa án Campuchia Phạm nhân được đồng phạm đưa súng, đe dọa cảnh sát và tẩu thoát khỏi tòa án Campuchia ngày 18/11. Video: Khmer Times

Khi nhóm 6 phạm nhân được đưa xuống xe, cô gái này bước đến gần rồi nhanh tay trao khẩu súng ngắn cho một người trong nhóm. Người này lập tức tự tháo còng, cầm lấy khẩu súng và chĩa về phía nhóm cảnh sát áp giải. Hai cảnh sát bảo vệ cầm dùi cui đã phát hiện hành động bất thường của cô gái nhưng không kịp ngăn chặn.

"Tù nhân đã chộp lấy súng từ người phụ nữ và bắn nhiều phát chỉ thiên. Người này vừa nổ súng vừa cùng cô gái và các phạm nhân khác trong nhóm chạy ra cổng, lên những chiếc xe chờ sẵn bên ngoài", ông Vannareth nói.

Hình ảnh 6 phạm nhân được giới chức Campuchia công bố. Ảnh: KhmerTimes

Trong lúc nhóm này tháo chạy, các cảnh sát không vũ trang tìm nơi ẩn nấp và hô hoán. Một sĩ quan mang theo khẩu AK sau đó chạy ra, bắn loạt đạn chỉ thiên để cảnh cáo, song không ngăn được nhóm phạm nhân bỏ trốn.

Cảnh sát lập tức huy động lực lượng bám theo. Sau khoảng 90 phút truy đuổi, họ phát hiện một trong hai xe chạy trốn bị lạc tay lái, lao xuống một ao nước ven đường ở ngoại ô Svay Rieng.

Cảnh sát bắt được phạm nhân bỏ trốn đầu tiên trên chiếc xe này, xác định danh tính của anh ta là Le Van Thien Luong, vào lúc 10h36. Chiếc xe còn lại tiếp tục tháo chạy, buộc giới chức Campuchia huy động thêm lực lượng truy bắt ngay trong đêm.

Các nghi phạm khi bị bắt hôm 18/11. Ảnh: Khmer Times

Phát ngôn viên Tổng cục Trại giam Campuchia Kheang Sonadin tối 18/11 xác nhận 6 phạm nhân tẩu thoát ở tòa án, cùng cô gái tuồn súng cho đồng phạm, đã bị bắt ở ngoại ô Svay Rieng. Cảnh sát Campuchia chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về danh tính nhóm này cũng như tình huống họ bị bắt.

