Campuchia ngừng bán các dự án chung cư thuộc tập đoàn của Chen Zhi

Campuchia ngừng bán các dự án chung cư hạng sang thuộc tập đoàn Prince của ông trùm Chen Zhi, sau khi Chen bị bắt và dẫn độ sang Trung Quốc.

Cơ quan quản lý bất động sản Campuchia hôm 12/1 thông báo 4 dự án chung cư ở thủ đô Phnom Penh và một dự án tại thành phố ven biển Sihanoukville, đều thuộc sở hữu của tập đoàn Prince, đã bị dừng bán các căn hộ chung cư và nhà ở.

Cá nhân đã ký hợp đồng mua căn hộ thuộc 5 dự án này có nghĩa vụ hoàn tất giao dịch mua bán đã thỏa thuận. Người đã thanh toán đầy đủ có quyền bán lại tài sản của mình sau khi đăng ký quyền sở hữu với nhà nước, một quan chức cơ quan quản lý cho biết.

Dự án chung cư The Pinnacle Residence ở Phnom Penh. Ảnh: Harbor-property

Tại một trong những dự án của Prince ở thủ đô, khu chung cư The Pinnacle Residence, còn được gọi là Prince Happiness Plaza, một số nhân viên cho biết văn phòng mua bán đã đóng cửa.

Một nhân viên giấu tên cho biết đội ngũ chào bán căn hộ đã bị thu hẹp từ tháng 10/2025. "Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Hy vọng công việc của tôi sẽ không bị ảnh hưởng", nhân viên này nói.

Khu phức hợp nhà ở và thương mại với các tòa cao 47 tầng được hoàn thiện năm 2024 và 75% trong số gần 1.800 căn hộ đã được bán. Chủ đầu tư là Prince Real Estate Cambodia, thực thể đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.

Chính quyền Campuchia ngày 7/1 thông báo đã bắt ông trùm lừa đảo Chen Zhi, người sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn Prince. Giới chức Trung Quốc sau đó xác nhận Chen đã bị dẫn độ về nước này.

Việc các dự án bất động sản bị dừng bán là đòn giáng mới nhất vào Prince, tập đoàn đa quốc gia mà chính quyền Mỹ cho rằng đóng vai trò bình phong cho "một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á".

Chính phủ Mỹ đã tịch thu khoảng 127.271 bitcoin của Chen Zhi, có tổng giá trị gần 15 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành, đồng thời đưa các công ty liên quan vào danh sách trừng phạt với các biện pháp phong tỏa tài sản và cấm giao dịch. Nhiều quốc gia đã áp lệnh trừng phạt, tịch thu các tài sản liên quan Chen.

Huyền Lê (Theo AFP)