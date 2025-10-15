Campuchia lên tiếng khi Mỹ truy tố tỷ phú Chen Zhi

Chính phủ Campuchia cho hay nước này không phát hiện Chen Zhi có hành vi sai trái và đề nghị Mỹ "có đầy đủ bằng chứng" khi truy tố tỷ phú này.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak ngày 15/10 cho biết tập đoàn Prince Holding của tỷ phú Chen Zhi "đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý" để hoạt động tại nước này và được đối xử không khác gì các công ty lớn khác đang đầu tư vào Campuchia.

Tuyên bố được ông Sokhak đưa ra một ngày sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng đối với Chen Zhi, còn được gọi là Vincent, chủ tịch kiêm nhà sáng lập tập đoàn Prince Holding ở Campuchia, cáo buộc ông điều hành các trại lao động cưỡng bức trên khắp quốc gia Đông Nam Á để tiến hành những vụ lừa đảo tiền điện tử.

Ông Sokhak nói thêm việc cấp quốc tịch Campuchia cho Chen Zhi, người gốc Trung Quốc, là hoàn toàn phù hợp với luật pháp. Quan chức Campuchia khẳng định nước này sẽ hợp tác điều tra nếu có yêu cầu kèm theo bằng chứng.

"Chúng tôi không bảo vệ những cá nhân vi phạm pháp luật", ông Sokhak nói, nhưng nhấn mạnh rằng chính phủ Campuchia không cáo buộc tập đoàn Prince Holding hay ông Chen Zhi có hành vi sai trái.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia cho biết nước này không bình luận nhiều về việc chính phủ Mỹ cùng đồng minh của nước này là Anh tìm cách bắt Chen Zhi, nhưng đề nghị các bên "có những lập luận và bằng chứng đầy đủ" khi truy tố ông này.

Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Ngoại giao Anh hôm 14/10 công bố lệnh trừng phạt chung đối với Chen Zhi và tập đoàn của ông, với cáo buộc liên quan mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo nạn nhân trên khắp thế giới và bóc lột người lao động bị buôn bán trên khắp Đông Nam Á.

Chính phủ Anh phối hợp hành động với Mỹ và đóng băng 19 bất động sản tại London có liên quan đến mạng lưới của Chen. Số bất động sản trên có tổng giá trị hơn 130 triệu USD, trong đó có một biệt thự gần 20 triệu USD ở Bắc London.

Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ, tập đoàn Prince Holding thực chất là bình phong cho "một trong các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á". Cơ quan này cũng tiến hành vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử khi thu giữ khoảng 127.271 Bitcoin, có tổng giá trị gần 15 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành, của tỷ phú Chen Zhi.

Chen Zhi, 37 tuổi và mang quốc tịch Anh - Campuchia, hiện chưa rõ tung tích. Nếu bị giới chức Mỹ bắt được và kết tội rửa tiền, gian lận tài chính bằng cách sử dụng công nghệ thông tin hoặc viễn thông, ông này sẽ đối mặt với mức án tối đa 40 năm tù.

