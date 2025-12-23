Campuchia không muốn đàm phán ở tỉnh biên giới Thái Lan

Campuchia đề nghị Thái Lan tổ chức đàm phán song phương tại Kuala Lumpur, thay vì tỉnh biên giới Chanthaburi như kế hoạch trước đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha đã gửi thư đến người đồng cấp Thái Lan Nattaphon Narkphanit, xác nhận nước này ủng hộ tổ chức đàm phán với Thái Lan trong khuôn khổ Ủy ban Biên giới Chung (GBC) vào ngày 24/12.

Tuy nhiên, phía Campuchia đề xuất họp tại Kuala Lumpur, Malaysia, nơi diễn ra lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 10, thay vì tại khu vực đường biên giới thuộc tỉnh Chanthaburi của Thái Lan như kế hoạch trước đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha tại một sự kiện ở căn cứ hải quân Ream, tỉnh Preah Sihanouk hồi tháng 4. Ảnh: AFP

"Do giao tranh đang diễn ra dọc biên giới, cuộc họp này nên được tổ chức tại địa điểm an toàn và trung lập", bức thư có đoạn. Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia cho biết Malaysia, nước đang đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN, đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán tại thủ đô của họ.

Campuchia đề nghị cuộc họp của GBC tập trung vào một số vấn đề chủ chốt, gồm chấm dứt lập tức mọi hành động thù địch, tôn trọng và thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7 ký tại Kuala Lumpur cũng như các thỏa thuận liên quan.

Thái Lan chưa lên tiếng về thông tin này.

Sau cuộc họp đặc biệt của các ngoại trưởng ASEAN tại Kuala Lumpur hôm 22/12, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết các cuộc thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn với Campuchia sẽ được tổ chức tại tỉnh Chanthaburi vào ngày mai.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata, giao tranh vẫn tiếp diễn ở biên giới sáng 23/12, sau khi Thái Lan thông báo nối lại đàm phán. Các cuộc đụng độ tới nay đã khiến ít nhất 23 người ở Thái Lan và 21 người ở Campuchia thiệt mạng, hơn 900.000 người dân ở hai nước phải sơ tán.

Huyền Lê (Theo AFP, KhmerTimes)