Campuchia kêu gọi LHQ giúp giải cứu quân nhân bị giam ở Thái Lan

Giới chức Campuchia đề nghị Liên Hợp Quốc hành động khẩn trương, gây sức ép để Thái Lan thả 16 quân nhân bị bắt sau lệnh ngừng bắn.

Thông tấn xã Campuchia ngày 8/9 cho biết Ủy ban Nhân quyền Campuchia (CHRC) đã gửi thư cho bà Ganna Yudkivska, Chủ tịch Nhóm công tác Liên Hợp Quốc về vấn đề Giam giữ tùy tiện, trong đó đề nghị cơ quan này xem xét vụ Thái Lan giam giữ 18 quân nhân từ cuối tháng 7 và đến nay chưa trả tự do cho 16 người trong số này.

Chủ tịch CHRC Keo Remy nhấn mạnh binh sĩ Campuchia bị bắt chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Ông cáo buộc giới chức Thái Lan không cho những quân nhân này gặp luật sư, người thân và quan chức Campuchia, dù Phnom Penh đã nhiều lần đề nghị Bangkok cho họ hồi hương.

Binh sĩ Thái Lan đứng cạnh nhóm quân nhân Campuchia bị bắt ngày 29/7. Ảnh: Quân đội Thái Lan

Ông Keo Remy đề nghị Nhóm công tác Liên Hợp Quốc tuyên bố hành động giam giữ là trái pháp luật, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước, vi phạm Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Công ước Chống tra tấn và Công ước Bảo vệ mọi người khỏi mất tích cưỡng bức.

"Nhóm công tác Liên Hợp Quốc cần hành động khẩn trương để các binh sĩ nhanh chóng được hồi hương", quan chức Campuchia viết trong thư.

Chủ tịch CHRC nhấn mạnh giam giữ biệt lập làm gia tăng nguy cơ binh sĩ Campuchia bị ngược đãi, yêu cầu Liên Hợp Quốc vận động Thái Lan tuân thủ nghĩa vụ quốc tế và đưa sự việc vào báo cáo thường niên trước Hội đồng Nhân quyền.

Giới chức Thái Lan chưa bình luận về động thái của chính phủ Campuchia.

CHRC thành lập vào năm 1998, được chính phủ Campuchia giao nhiệm vụ thúc đẩy nhân quyền và pháp quyền tại nước này. Vai trò chủ yếu của CHRC là điều tra và giải quyết những khiếu nại về nhân quyền, thu thập thông tin liên quan thực thi nhân quyền, tổ chức huấn luyện và tuyên truyền thông tin về nhân quyền, chuẩn bị các báo cáo gửi Liên Hợp Quốc.

Thương binh Campuchia được trao trả tại cửa khẩu quốc tế O'Smach, ngày 1/8. Ảnh: Khmer Times

Campuchia và Thái Lan đạt thỏa thuận ngừng bắn hôm 28/7, sau 5 ngày giao tranh ở biên giới. Một ngày sau, quân đội Thái Lan thông báo đã bắt 18 binh sĩ Campuchia và phát hiện hai người thiệt mạng sau cuộc đụng độ tại khu vực Samtae thuộc tỉnh Sisaket.

Campuchia cáo buộc Thái Lan bắt giữ nhóm binh sĩ khi họ đang "tiếp cận để chào hỏi trên tinh thần hòa giải", trong khi Bangkok cho biết những người này "ra đầu hàng".

Ngày 1/8, Thái Lan cho hai thương binh Campuchia về nước vì lý do nhân đạo. Quân khu 2 Thái Lan cho biết quá trình hồi hương 16 binh sĩ Campuchia còn lại sẽ kéo dài do thủ tục thẩm tra. Giới chức Campuchia đã nhiều lần thúc giục Thái Lan đẩy nhanh quá trình hồi hương theo các nguyên tắc nhân đạo quốc tế.

Thanh Danh (Theo Khmer Times, APK)