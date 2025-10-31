Campuchia kêu gọi các nước chung tay chống lừa đảo trực tuyến

Chính phủ Campuchia cam kết trấn áp lừa đảo trực tuyến, đồng thời kêu gọi các nước cùng hợp tác đối phó với vấn nạn xuyên quốc gia này.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Khieu Sopheak ngày 30/10 cho biết chính phủ nước này đang nỗ lực hết sức để xử lý tình trạng lừa đảo trực tuyến, tăng cường tiếp nhận tin báo, điều tra và tiến hành biện pháp thực thi pháp luật.

Các nghi phạm lừa đảo trực tuyến bị bắt giữ tại Campuchia. Ảnh: Linh Đan

Tuyên bố được ông Sopheak đưa ra sau khi đài CNA của Singapore hôm 29/10 đưa tin cảnh sát nước này đã bắt 34 người, gồm 27 người Singapore và 7 người Malaysia, liên quan đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động ở Campuchia.

Bộ trưởng Nội vụ Campuchia hoan nghênh việc Singapore cùng các nước khác hợp tác với Phnom Penh để cùng chống lại tội phạm mạng, tội phạm công nghệ. Ông nhấn mạnh lừa đảo trực tuyến là vấn đề xuyên quốc gia, đòi hỏi sự hợp tác quốc tế.

"Chúng ta phải cùng hợp tác để trấn áp nạn lừa đảo trực tuyến. Chính phủ Campuchia không dung túng cho những tội ác như vậy, vì chúng làm hoen ố hình ảnh đất nước", ông Sopheak nói, khẳng định chính quyền sẽ nỗ lực "làm trong sạch, khôi phục danh tiếng Campuchia".

Nhiều quốc gia đã phối hợp với Campuchia trong trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến. Công an tỉnh Lai Châu và Bộ Công an Việt Nam tuần này cũng sang Campuchia bắt 59 người Việt trong đường dây giả shipper, công an, hoạt động tại khu vực đồi Bokor, tỉnh Kampot, Campuchia, lừa khoảng 300 tỷ đồng của 8.000 người.

Ngọc Ánh (Theo Khmer Times)