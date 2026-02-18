Campuchia hy vọng Hội đồng Hòa bình sẽ giúp giảm căng thẳng với Thái Lan

Thủ tướng Campuchia hy vọng Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Trump khởi xướng sẽ giúp nước này và Thái Lan hạ nhiệt căng thẳng.

"Chúng tôi tin Hội đồng Hòa bình là sự bổ sung đáng giá cho những cơ chế hiện có của các tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định, cũng như xây dựng và bảo đảm hòa bình tại nhiều khu vực đang bị ảnh hưởng hoặc đe dọa bởi chiến tranh và xung đột", Thủ tướng Campuchia Hun Manet trả lời Reuters ngày 17/2.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện khi ông Hun Manet đến Mỹ để tham dự cuộc họp của Hội đồng Hòa bình tại thủ đô Washington trong tuần này.

Hội đồng Hòa bình là cơ quan quốc tế do Tổng thống Donald Trump khởi xướng hồi tháng 1 nhằm giám sát kế hoạch hòa bình cho Gaza, nhưng có thể đảm nhận vai trò rộng hơn. Campuchia là một trong những nước đã nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình.

"Campuchia có xung đột biên giới với Thái Lan trong 6 tháng qua, và chúng tôi hy vọng Hội đồng Hòa bình sẽ hỗ trợ hạ nhiệt căng thẳng và khôi phục hòa bình, ổn định giữa Campuchia và Thái Lan", ông Hun Manet nói.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Bangkok, Thái Lan, tháng 2/2025. Ảnh: AFP

Căng thẳng ở khu vực biên giới Campuchia và Thái Lan leo thang và bùng phát thành xung đột hồi tháng 7/2025, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 dân thường ở cả hai bên phải sơ tán trong 5 ngày giao tranh. Hai bên ngừng bắn và ký thỏa thuận hòa bình tại Malaysia vào tháng 10/2025. Tuy nhiên kể từ đó, hai nước nhiều lần cáo buộc lẫn nhau không tuân thủ thỏa thuận.

Giao tranh tái bùng phát đầu tháng 12/2025 khiến ít nhất 23 người ở Thái Lan và 32 người ở Campuchia thiệt mạng, hơn 900.000 người dân ở hai nước phải sơ tán. Đại diện Ủy ban Biên giới Chung Campuchia - Thái Lan cuối tháng 12/2025 ký tuyên bố chung tái khẳng định cam kết thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn.

Thủ tướng Hun Manet ngày 17/2 cáo buộc lực lượng Thái Lan vẫn chiếm đóng nhiều khu vực sâu trong lãnh thổ Campuchia.

"Những khu vực này còn vượt ra ngoài cả đường biên giới mà Thái Lan đơn phương xác lập", ông Hun Manet nói, thêm rằng binh sĩ Thái Lan đã đặt các container và dây thép gai bên trong khu vực mà nước này từ lâu đã thừa nhận là thuộc lãnh thổ Campuchia, khiến người dân không thể trở về nhà.

"Đây không phải là lời cáo buộc, mà là thực tế trên thực địa", Thủ tướng Hun Manet tiếp tục, tuyên bố không thể chấp nhận "hành động vi phạm chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ" của Campuchia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Malaysia ngày 26/10/2025. Ảnh: AFP

Thái Lan cho biết họ duy trì các vị trí quân sự như hiện nay là nhằm phục vụ các biện pháp giảm căng thẳng, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng Bangkok đang chiếm đóng lãnh thổ nước khác.

Ông Hun Manet cho biết Thái Lan từng viện dẫn cuộc bầu cử ngày 8/2 làm lý do trì hoãn việc phân định ranh giới.

"Cuộc bầu cử đã kết thúc, chúng tôi hy vọng Thái Lan có thể bắt đầu, ít nhất ở cấp độ kỹ thuật, tiến hành đo đạc và phân định tại các điểm nóng, để người dân có thể trở lại cuộc sống bình thường", ông Hun Manet nói.

Như Tâm (Theo Reuters)